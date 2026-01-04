رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد

قالت وكالة رويترز إن طائرة تقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وصلت إلى مدينة نيويورك، عقب عملية عسكرية أمريكية خاصة نفذت داخل فنزويلا.

وشاركت قوات من الجيش الأمريكي في عملية معقدة شملت تشويشًا إلكترونيًا وتعطيلًا لأنظمة الدفاع الجوي، قبل اعتقال مادورو وزوجته من مقر إقامته ونقلهما إلى الولايات المتحدة تمهيدًا لمحاكمتهما.

وفي هذا السيناريو، نقلت رويترز عن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة قوله إن العملية نفذت بدقة عالية، وشاركت فيها مختلف صنوف القوات، إضافة إلى نحو 150 طائرة عسكرية، مؤكدًا أن جميع الوحدات عادت بسلام رغم تعرض المروحيات لإطلاق نار أثناء التنفيذ.

وأضاف أن توقيت العملية والظروف الجوية كانا عنصرين حاسمين لتحقيق المفاجأة، مشيرًا إلى أن ما جرى يمثل – بحسب وصفه – استعراضًا للقدرات العسكرية الأمريكية.

https://youtu.be/UOc7K-z_zPc