ممثلة ممتازة .. محمود عبد الشكور يشيد بأداء رحمة أحمد

كشف الناقد محمود عبد الشكور، عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، عن رأيه في أداء الفنانة رحمة أحمد ضمن أحداث مسلسل"عرض وطلب".

قال محمود عبد الشكور: لم أستغرب أداء رحمة أحمد الرائع في حلقات " عرض،وطلب" لدور خيرية الممرضة بكل تفاصيلها، لأن رأيي كان دوما أن رحمة ممثلة ممتازة، وأثبتت ذلك بعيدا عن شخصية مربوحة التي جلبت لها الشهرة .

رأيي أيضا أن موهبة رحمة تتجاوز مربوحة بكثير، وأنها أبعد ما تكون عن مبالغات الفارص، اذ تنتمي الى مدرسة الأداء البسيط الصادق، بملامحها المصرية العادية، وبقدرتها على الانتقال بين الانفعالات والتعبيرات، من الجدية والمأساة إلى خفة الدم الطبيعية.



وأضاف محمود عبد الشكور: عندنا مشكلة كبيرة وهي تنميط المواهب اذا قدموا دورا حقق لهم الشهرة، وأنا سعيد جدا لأن رحمة أحمد أفلتت من هذه المصيدة بأدوار مميزة مثل دوريها في " ٨٠ باكو" وفي " عرض وطلب".