سوسن بدر: عادل إمام في استراحة محارب .. يقضي وقته مع أحفاده بعيدا عن الأضواء

قالت الفنانة سوسن بدر إنها لا تتواصل بشكل مباشر مع الزعيم عادل إمام، لكنها تطمئن على حالته الصحية من خلال نجليه محمد ورامي.

أضافت سوسن بدر، خلال لقائها مع برنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، موضحة أنه يعيش حاليًا حالة من «استراحة المحارب»، حيث يقضي وقته مع أولاده وأحفاده في أجواء هادئة بعيدًا عن الأضواء.

وأكدت سوسن بدر أنها تعلمت الكثير خلال رحلتها الفنية معه في عدد من الأعمال، مشيرة إلى أنها كانت بالنسبة له «التلميذة النجيبة»، وأن تجربتها معه كانت محطة مهمة في مسيرتها الفنية.

وشددت سوسن بدر أنه في بدايتها الفنية شاركت الفنان عادل إمام في بداية مشوارها الفني، وقدمت معه مسلسل أحلام الفتى الطائر، قائلة: "أدين له بالفضل في النجاح الذي أحققه حاليًا".