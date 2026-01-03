الدفاع الجوي الروسي يسقط 103 مسيرات أوكرانية

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن قوات الدفاع الجوي دمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية بين الساعة 4:00 مساء و11:30 مساء بتوقيت موسكو.

وقالت الوزارة الروسية -في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية- : "في الثالث من يناير، بين الساعة الرابعة مساءً والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت موسكو، اعترضت أنظمة الإنذار للدفاع الجوي ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية ثابتة الجناح: 44 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك، و18 طائرة مسيرة فوق كل من منطقة كالوغا ومنطقة موسكو، وخمس طائرات مسيرة فوق منطقة تولا، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من منطقة أوريول وجمهورية القرم وبحر آزوف، وثلاث طائرات مسيرة فوق منطقة روستوف، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من منطقتي كورسك وتفير ومنطقة كراسنودار".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في 24 فبراير 2022، وفق الحكومة الروسية، إلى حماية سكان دونباس.