باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
أخبار العالم

البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني

الديب أبوعلي

رحب البرلمان العربي بمبادرة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بعقد مؤتمر شامل يجمع كافة المكونات الجنوبية؛ لبحث الحلول العادلة للقضية الجنوبية، باعتبارها خطوة ايجابية لإنهاء التوتر والتصعيد وانتهاج الحوار والحلول الدبلوماسية، بما يؤدي إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية تراعي المصالح العليا للشعب اليمني، في إطار الحل السياسي الشامل للأزمة في اليمن.

وقال البرلمان العربي، في بيان له صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026، إنه وفي إطار متابعته للتطورات التي تشهدها الجمهورية اليمنية مؤخرًا، وإذ يؤكد حرصه الكامل على استتباب الأمن والاستقرار في اليمن، فإنه يدعو أبناء الشعب اليمني إلى تغليب الحكمة ومعالجة أية خلافات عبر الحوار والتفاهم الذي يفضي إلى التوصل إلى حلول سياسية مستدامة تضع مصلحة الشعب اليمني والمصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبار، وبما يؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

كما رحب البرلمان العربي باستجابة المملكة العربية السعودية لعقد هذا المؤتمر، داعيًا كافة المكونات الجنوبية إلى المشاركة في المؤتمر والجلوس على طاولة الحوار، مشددًا على أن القضية الجنوبية، قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وأن السبيل الوحيد لمعالجتها هو عبر الحوار الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

غدا.. الحكومة تبدأ خطوات جذب استثمارات بـ2.271 مليار دولار

الخميس.. مزاد علني لبيع 132 سيارات من مصادرات الجمارك.. تفاصيل التقديم

سعر الذهب يصعد مساء اليوم 3-1-2025.. تفاصيل

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

