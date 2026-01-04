قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث سياسي: ما جرى في فنزويلا إعادة ترتيب لحماية أمن أمريكا القومي من الصين |فيديو
ستاد المحور: الحزن والغضب يسيطران على شباب الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة

فنزويلا
فنزويلا
محمد على

من المقرّر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الاثنين بعد أن شنّت الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا وأطاحت برئيسها نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وهي خطوة يعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "سابقة خطيرة".

وأفاد دبلوماسيون أن كولومبيا، بدعم من روسيا والصين، طلبت عقد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضواً. 

و اجتمع مجلس الأمن مرتين - في أكتوبر وديسمبر - لبحث تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا. 

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأن واشنطن ستدير فنزويلا "إلى حين تمكننا من إجراء انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة". 

لا يزال من غير الواضح كيف يعتزم ترامب الإشراف على فنزويلا.

وكتب سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، إلى مجلس الأمن الدولي يوم السبت: "هذه حرب استعمارية تهدف إلى تدمير نظامنا الجمهوري، الذي اختاره شعبنا بحرية، وفرض حكومة عميلة تسمح بنهب مواردنا الطبيعية، بما في ذلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، الذي ينص على: "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة". 

ووصف المتحدث باسم الأمين العام جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان له، العمل العسكري الأمريكي الذي نُفذ ليلًا بأنه "سابقة خطيرة".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل الجميع، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مُعربًا عن قلقه البالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي.

وقد استهدفت إدارة ترامب، على مدى أشهر، قوارب تهريب المخدرات المشتبه بها قبالة سواحل فنزويلا وساحل المحيط الهادئ في أمريكا اللاتينية. وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وأعلنت فرض حصار على جميع السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، واعترضت الشهر الماضي ناقلتين محملتين بالنفط الخام .

اجتماع طارئ لمجلس طارئ الأمن الدولي فنزويلا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

مادورو وزوجته

مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!

ترشيحاتنا

تموين الشرقية

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

مي فاروق ومحمد العمروسي

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

نادية لطفي

فى ذكراها.. دور نادية لطفي الوطني وأزواجها ووصيتها الأخيرة

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد