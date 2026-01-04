غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة

من المقرّر أن يجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة غدًا الاثنين بعد أن شنّت الولايات المتحدة هجوماً على فنزويلا وأطاحت برئيسها نيكولاس مادورو، الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وهي خطوة يعتبرها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش "سابقة خطيرة".

وأفاد دبلوماسيون أن كولومبيا، بدعم من روسيا والصين، طلبت عقد اجتماع المجلس المؤلف من 15 عضواً.

و اجتمع مجلس الأمن مرتين - في أكتوبر وديسمبر - لبحث تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا.

وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت بأن واشنطن ستدير فنزويلا "إلى حين تمكننا من إجراء انتقال آمن وسليم وحكيم للسلطة".

لا يزال من غير الواضح كيف يعتزم ترامب الإشراف على فنزويلا.

وكتب سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صامويل مونكادا، إلى مجلس الأمن الدولي يوم السبت: "هذه حرب استعمارية تهدف إلى تدمير نظامنا الجمهوري، الذي اختاره شعبنا بحرية، وفرض حكومة عميلة تسمح بنهب مواردنا الطبيعية، بما في ذلك أكبر احتياطيات نفطية في العالم".

وأضاف أن الولايات المتحدة انتهكت ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي، الذي ينص على: "يمتنع جميع الأعضاء في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة".

ووصف المتحدث باسم الأمين العام جوتيريش، ستيفان دوجاريك، في بيان له، العمل العسكري الأمريكي الذي نُفذ ليلًا بأنه "سابقة خطيرة".

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية الاحترام الكامل للقانون الدولي من قبل الجميع، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، مُعربًا عن قلقه البالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي.

وقد استهدفت إدارة ترامب، على مدى أشهر، قوارب تهريب المخدرات المشتبه بها قبالة سواحل فنزويلا وساحل المحيط الهادئ في أمريكا اللاتينية. وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، وأعلنت فرض حصار على جميع السفن الخاضعة للعقوبات الأمريكية، واعترضت الشهر الماضي ناقلتين محملتين بالنفط الخام .