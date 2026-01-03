قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير السياحة: مصر استقبلت 19 مليونا و500 ألف سائح خلال 2025
حفيد مرزباخ: الهدف حاضرًا دائمًا.. وهو الطموح بألقاب جديدة في عام 2026
مصدر أمني: ضبط 100 شخص يوجهون الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 8 محافظات
منتخبا تونس ومالي يتجهان للأشواط الإضافية لحسم التأهل لربع نهائي أمم إفريقيا
عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي
توفيق عكاشة يتنبأ بأحدث فنزويلا والتدخل الامريكي من 7 سنين فاتت
متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور
هل تحسب العدة من لحظة هجر المنزل أم من وقت حصول الطلاق ؟
وزارة الخارجية: التواصل مستمر مع سفارتنا في فنزويلا لتأمين أوضاع الجالية المصرية
الخارجية: الجالية المصرية في فنزويلا بخير ولم تتعرض لأي مخاطر
وزير الري السابق: إثيوبيا لا تعاني من مشكلة مياه.. ولا تحتاج للسد فعليا
تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد تحذر من الصقيع والشبورة والأمطار غدًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، معارضته الشديدة لما وصفه بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل «عملا حربيا» وانتهاكًا صريحًا للقانونين الفيدرالي والدولي.

وقال ممداني، في بيان صدر صباح اليوم، إنه أبلغ بتنفيذ القوات الأمريكية عملية اعتقال بحق مادورو وزوجته، مع خطط لاحتجازهما في الحجز الفيدرالي داخل مدينة نيويورك، مشددًا على أن مهاجمة دولة ذات سيادة بشكل أحادي لا يمكن تبريره قانونيًا أو أخلاقيًا.

وأوضح عمدة نيويورك أن ما وصفه بمحاولات «تغيير النظام بشكل سافر» لا تقتصر آثارها على الساحة الدولية، بل تمتد مباشرة إلى داخل المدينة، لاسيما على الجالية الفنزويلية الكبيرة المقيمة فيها، والتي نقدر بعشرات الآلاف.

وأكد ممداني أن سلامة سكان نيويورك، بمن فيهم أبناء الجالية الفنزويلية، تأتي في مقدمة أولويات إدارته، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تتابع التطورات عن كثب وستصدر التوجيهات اللازمة وفقًا لمستجدات الوضع.

عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته نيكولاس مادورو وزوجته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أحمد شوبير

الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

ترشيحاتنا

دولة التلاوة

لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة

الدواء

نقابة الصيادلة: الصيدلية المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء

الري

وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد