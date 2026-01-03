عمدة نيويورك يعارض خطوة ترامب بحق مادورو ويصفها بانتهاك للقانون الدولي

أعلن عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، معارضته الشديدة لما وصفه بقرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل «عملا حربيا» وانتهاكًا صريحًا للقانونين الفيدرالي والدولي.

وقال ممداني، في بيان صدر صباح اليوم، إنه أبلغ بتنفيذ القوات الأمريكية عملية اعتقال بحق مادورو وزوجته، مع خطط لاحتجازهما في الحجز الفيدرالي داخل مدينة نيويورك، مشددًا على أن مهاجمة دولة ذات سيادة بشكل أحادي لا يمكن تبريره قانونيًا أو أخلاقيًا.

وأوضح عمدة نيويورك أن ما وصفه بمحاولات «تغيير النظام بشكل سافر» لا تقتصر آثارها على الساحة الدولية، بل تمتد مباشرة إلى داخل المدينة، لاسيما على الجالية الفنزويلية الكبيرة المقيمة فيها، والتي نقدر بعشرات الآلاف.

وأكد ممداني أن سلامة سكان نيويورك، بمن فيهم أبناء الجالية الفنزويلية، تأتي في مقدمة أولويات إدارته، مشيرًا إلى أن السلطات المحلية تتابع التطورات عن كثب وستصدر التوجيهات اللازمة وفقًا لمستجدات الوضع.