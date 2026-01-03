صحيفة: جاسوس أمريكي داخل حكومة فنزويلا ساعد في اعتقال مادورو

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن جاسوسا أمريكيا داخل الحكومة الفنزويلية ساعد في اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو .

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة على العملية، أن المخاطرة نجحت بفضل مراقبة الجاسوس لموقع مادورو خلال الأيام السابقة، ما مكن القوات الأمريكية من تنفيذ عملية سريعة وفعالة.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تابع العملية مباشرة عبر البث الحي، أن العملية كانت تشبه "برنامجاً تلفزيونياً"، مشيراً إلى أن القوات الأميركية نجحت في إخراج مادورو من حصن شديد الحراسة دون سقوط قتلى بين الجنود الأميركيين.

وأشار ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" إلى أن المروحيات نقلت مادورو وزوجته إلى سفينة أميركية، ومن المتوقع نقلهما لاحقاً إلى نيويورك لمواجهة تهم جنائية تتعلق بالإرهاب وتجارة المخدرات.

وأوضح ترامب أن العملية أجلت أربعة أيام بسبب الظروف المناخية، وأن الجنود الأميركيين كانوا مستعدين لاستخدام معدات خاصة لاختراق أبواب الحصن الفولاذية، إلا أنهم لم يحتاجوا إليها بفضل السرعة والمباغتة في الهجوم.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الحراس الفنزويليين أصيبوا أثناء العملية، لكن تم التعامل معهم بسرعة، فيما اعتبر ترامب العملية "مثالاً على الكفاءة العسكرية الأميركية والذكاء الاستخباراتي".