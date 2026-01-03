جوتيريش: الإجراءات الأمريكية في فنزويلا تشكل سابقة خطيرة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في فنزويلا، والعمل العسكري الأمريكي اليوم في البلاد، لما له من تداعيات مقلقة محتملة على المنطقة، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى الانخراط في "حوار شامل" وفقا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.

وقال الأمين العام -في بيان مساء اليوم السبت- "بغض النظر عن الوضع في فنزويلا، فإن هذه التطورات تشكل سابقة خطيرة.

وأكد الأمين العام مجددا على أهمية الاحترام الكامل- من جانب الجميع- للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة"، بحسب ما أورده موقع أنباء الأمم المتحدة.

وأضاف بيان أصدره ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام "إن جوتيريش يشعر بقلق بالغ إزاء عدم احترام قواعد القانون الدولي".