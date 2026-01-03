قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يفتح النار على محمد ناصر ومناشدة عاجلة لتركيا وبريطانيا
«مفيش أعمال بتتعرض عليّا».. عبدالله مشرف يكشف سبب ابتعاده عن الشاشة ويؤكد: «لن أعتزل التمثيل»
مرتب 13 ألف جنيه.. وظائف متاحه بإعلان الشباب والرياضة
برشلونة يحقق فوزا مهما على إسبانيول بثنائية في الدوري الإسباني
حال تأهل الفراعنة.. طائرات خاصة لنقل جمهور منتخب مصر إلى المغرب
البرلمان العربي يرحب بعقد مؤتمر شامل لمعالجة قضية الجنوب اليمني
الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة
خطوات استخراج كعب العمل أونلاين 2026
غدًا.. اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث سابقة فنزويلا الخطيرة
رويترز: طائرة تقل مادورو تصل إلى نيويورك | شاهد
منتخب مالي يتأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بالفوز على تونس 3-2 بركلات الترجيح
الحكومة تستهدف جذب استثمارات جديدة بقيمة 189 مليار جنيه في يومين
بعد اعتقال رئيس فنزويلا.. المرشد الإيراني: سنركع العدو

شنت القيادة الإيرانية هجومًا حادًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب تهديده بالتدخل في حال استخدام السلطات الإيرانية القوة ضد المتظاهرين، في ظل احتجاجات واسعة تشهدها إيران على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وفي رد مباشر، كتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، السبت، على حسابه الشخصي في منصة (X): سنركع العدو".

وفي وقت سابق أكد المرشد الإيراني إن بلاده «لن تستسلم» لما وصفه بإملاءات الأعداء، مؤكدًا أن الشعب الإيراني «لن يتراجع أمام الضغوط الخارجية». 

وأضاف، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقوف بحزم في وجه العدو واجب حين يحاول فرض سياساته «بغطرسة» على الحكومة والشعب.

وجاءت تصريحات خامنئي ردًا على منشور لترامب على منصة «تروث سوشيال»، قال فيه إن الولايات المتحدة «ستتدخل» إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين السلميين، مؤكدًا أن واشنطن «على أهبة الاستعداد».

وفي منشورات أخرى، هاجم المرشد الإيراني ترامب، واصفًا تصريحاته بأنها «إساءات ووعود كاذبة»، معتبرًا أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في إيران «ليس طبيعيا بل من فعل العدو». وفي الوقت نفسه، أقرّ بأن احتجاجات التجار على تدهور العملة «محقّة»، لكنه اتهم ما سماهم «عملاء ومحرضي العدو» باستغلال الاحتجاجات ورفع شعارات مناهضة للنظام.

وشدد خامنئي على أن الاحتجاج «حق مشروع»، داعيًا المسؤولين إلى التحاور مع المحتجين، لكنه أكد أن «الحديث مع مثيري الشغب لا فائدة منه»، معتبرًا أن التطورات الحالية تؤكد فشل الرهان على التفاوض مع واشنطن.

في المقابل، قال مسؤولون أميركيون لشبكة CNN إن تصريحات ترامب جاءت في إطار «تحذير سياسي شديد اللهجة» لطهران، مؤكدين عدم اتخاذ أي خطوات عسكرية أو تغيير في انتشار القوات الأميركية بالمنطقة حتى الآن. وأضاف مسؤول في البيت الأبيض أن الأمر «لم يتجاوز حدود التحذير في هذه المرحلة».

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة المظاهرات في إيران

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

