صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض

وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار أمير نصير زاده
قسم الخارجي

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد الطيار أمير نصير زاده، يوم الجمعة أنه لا يمكن تدمير البرنامج الصاروخي الإيراني بالتفاوض أو بالتهديد باعتبارها ثمرة معرفة تراكمية راسخة في أذهان العلماء والشباب الإيرانيين.

وقال زادة، خلال زيارته منزل عائلة قائد الحرس الثوري السابق حسين سلامي الذي اغتالته إسرائيل في يونيو الماضي ولقاء عائلته، إن سلامي كان من الشخصيات البارزة التي أسهمت في تأسيس وتطوير قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري.

وأوضح وزير الدفاع الإيراني، أن سلامي دوره كان محورياً في الارتقاء بقدرات إيران الدفاعية وتطوير التقنيات الصاروخية المتقدمة، مضيفا أنه بصفته أحد القادة والمفكرين العسكريين، لعب دوراً أساسياً في تعزيز قدرات الردع داخل القوات المسلحة الإيرانية.

ولفت إلى أن حرب الـ12 يوما، أظهرت الردع الصاروخي الإيراني بوضوح حيث اضطر العدو – على حد تعبيره – إلى القبول بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن البرنامج الصاروخي الإيراني يشكل عماد المنظومة الدفاعية الوطنية، مؤكداً أنه “لا أحد داخل الجمهورية الإسلامية يرى إدخال هذا الملف في أي مسار تفاوضي”. 

وأضاف أن أن "القدرة الصاروخية لا يمكن تدميرها لا بالقصف العسكري ولا بالضغوط الدبلوماسية أو عمليات الاغتيال" لكونها تعتمد على علم متجذر في الجامعات ومراكز البحث الإيرانية، معتبرا أن صدور قرارات أو ضغوط دولية لن يؤثر على مسار تطوير القدرات الدفاعية الإيرانية، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية ماضية في تعزيز جاهزية قواتها المسلحة.

إيران وزير الدفاع الإيراني أمير نصير زاده البرنامج الصاروخي الإيراني حسين سلامي

