قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

أكد السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، اليوم الجمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد الافراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين في السجون الليبية، لافتا إلى أنه جارٍ إنهاء إجراءات الإفراج عنهم، وتسوية موقفهم القانوني؛ لترحيلهم من السجون الليبية إلى أرض الوطن. 

عائلات المصريين المتغيبين في ليبيا

جاءت تصريحات السفير حداد الجوهري، خلال لقائه مع أكثر من 200 من عائلات المواطنين المصريين المتغيبين في الأراضي الليبية، حيث أكد على المتابعة الحثيثة للقنصلية المصرية في بنغازي، والسفارة المصرية في طرابلس، لبلاغات المتغيبين في كل السجون الليبية.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية، أوضح السفير حداد الجوهري، أن جهود وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أسفرت خلال عام 2025 عن الآتي:

- ترحيل أكثر من 3 آلاف مواطن مصري في ليبيا متهمين في قضايا الهجرة غير الشرعية.

- الإفراج عن أكثر من 1200 مواطن من السجون الليبية.

- شحن ما يزيد عن 300 جثمان على نفقة الدولة؛ جراء غرق مراكب للهجرة غير الشرعية أمام السواحل الليبية.

وأكد السفير الجوهري- بحسب البيان- أن الفترة المقبلة ستشهد الافراج عن عدة مئات من المواطنين المصريين في السجون الليبية، ويجري الآن إنهاء إجراءات الإفراج عنهم وتسوية موقفهم القانوني لترحيلهم من السجون الليبية إلى أرض الوطن.

ودعا أهالي المتغيبين، إلى ضرورة الحصول على المعلومات بشأن ذويهم، من مصادرها الشرعية، وعدم الانصياع إلى أفراد أو مصادر مجهولة يهدفون إلى ابتزازهم؛ نظير الحصول على أموال لمعرفة معلومات عن أبنائهم، والتي يتضح لاحقاً عدم صحتها.
 

سماسرة الهجرة غير الشرعية

وناشد السفير حداد الجوهري، أهالي المتغيبين، بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد السماسرة والمهربين وعصابات الهجرة غير الشرعية، والتي تعرض أرواح المواطنين الى مخاطر كثيرة، وتتقاضى أموالا طائلة من أسر المتغيبين؛ لتهريب أولادهم إلى السواحل الأوروبية عن طريق الهجرة غير الشرعية عبر الدول المجاورة.

وشدد على ضرورة احترام قواعد الدخول إلى الدول المجاورة، من خلال تأشيرات دخول رسمية، وبعقود عمل موثقة؛ حفاظا على حقوق وأرواح المواطنين المصريين.

الإفراج عن مئات المصريين المصريين في السجون الليبية السفير حداد الجوهري المواطنين المصريين في السجون الليبية السجون الليبية المصريين المتغيبين في الأراضي الليبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

ترشيحاتنا

درة

بالأحمر القصير .. درة تخطف الأنظار بظهور لافت

أحمد سعد

الناس اللذيذة.. ماذا قال أحمد سعد عن حفلته بالشارقة؟

الفنان كريم سامي مغاوري

كريم سامي مغاوري يكشف لصدى البلد أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل بيت بابا

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد