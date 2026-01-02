قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
أخبار العالم

أسود جريحة ونمور هاربة.. غارة روسية على ملجأ إنقاذ الحيوانات في خاركيف

قصف حديقة الحيوان في خاركيف
قصف حديقة الحيوان في خاركيف
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، بأن القوات الروسية قصفت ملجأً للحياة البرية في أوكرانيا، يُستخدم كملجأ لإيواء حيوانات حدائق الحيوان في مدن أخرى تتعرض لهجمات من الجيش الروسي، ما أسفر عن إصابة قطط كبيرة، ونفوق طيور جارحة، واقتحام حظيرة نمر البنغال.

روسيا تقصف حديقة حيوان خاركيف

وقال مسؤولون في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إن الغارة الجوية الروسية استهدفت منتزه فيلدمان البيئي، الواقع في قرية ليسني المجاورة. 

ويُعدّ المنتزه في أوقات السلم موقعًا ترفيهيًا في الهواء الطلق للتخييم والتنزه ومشاهدة الحياة البرية.

وقال أوليج سينييهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، في منشور على تطبيق تيليجرام: "بحسب آخر المعلومات، سقطت طائرة معادية تابعة لسلاح الجو الروسي على أرض منتزه بيئي في ضواحي المدينة، وأُصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا بجروح في الرأس، ونُقلت إلى المستشفى إثر إصابتها بجروح ناجمة عن انفجار".

حديقة حيوان خاركيف

وصرح مؤسس حديقة حيوان خاركيف، أولكسندر فيلدمان، لموقع "سوسبيلني خاركيف" الإخباري، بأن المرأة المصابة متطوعة تعمل في الحديقة. 

وأضاف أن أسدين على الأقل أصيبا بجروح، وأن حظائر الطيور الاستوائية والجارحة قد دُمرت جراء القصف.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث حفرة ناتجة عن قنبلة تزن 250 كيلوجرامًا أُلقيت من الجو، بالإضافة إلى شظايا مضادة للأفراد تناثرت لمسافة تصل إلى 100 متر من الحفرة.

تحوّلت ثلاثة مبانٍ إلى ركام جراء الانفجار، وتضررت خمسة أقفاص طيور على الأقل وذكر التقرير أن طائرًا نادرًا، وهو ذكر من طيور التدرج، هرب إلى غابة مجاورة، لكنّ العاملين تعقّبوه وأعادوه.

وأفادت التقارير أن نمرين يُدعيان أبات وألبا لم يُصابا بأذى، لكنّ الانفجار أطلق سراحهما مؤقتًا ولجأ أحدهما إلى مبنى من ثلاثة طوابق، بينما احتمى الآخر في قفص طيور مُدمّر. 

أسود جريحة طيور نافقة نمور هاربة غارة روسية ملجأ إنقاذ الحيوانات خاركيف الحيوانات في خاركيف

