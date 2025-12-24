قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرية الفرنسية تحبط تهريب مخدرات بقيمة 142 مليون دولار في بحر العرب
أجواء شديدة البرودة وشبورة صباحية.. حالة الطقس اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 24-12-2025
جامعة القاهرة تكرم رؤساء جامعات من أبنائها في احتفالية عيد العلم
الكيلو بـ180 جنيها.. تحذيرات رسمية من الزراعة بشأن تلك اللحوم
عمليات إجلاء وتحذيرات من فيضانات مع عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
بتهمة الاتجار في العُملات الرقمية.. البلوجر "أوتاكا" يواجه هذه العقوبة بالقانون
إعلان الحداد في ليبيا بعد مصرع رئيس الأركان.. وتركيا تحقق
قافلة المساعدات الـ101 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
المصريون في الكويت يبدأون التصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة لانتخابات النواب
بعد قليل.. مضيفة طيران التجمع أمام محكمة النقض لاتهامها بإنهاء حياة طفلتها
المونوريل يبدأ استقبال الركاب الأسبوع القادم.. 22 محطة وأسعار تذاكر تناسب جميع الركاب
أخبار العالم

إعلام أوكراني: سلسلة انفجارات تهز مدينة خاركيف شرق البلاد

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأربعاء، بوقوع سلسلة انفجارات متتالية في مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، الواقعة شرقي البلاد قرب الحدود الروسية، وسط حالة من الاستنفار الأمني وسماع دوي الانفجارات في عدة أحياء متفرقة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أوكرانية عن شهود عيان سماع أصوات انفجارات قوية، بالتزامن مع انطلاق صافرات الإنذار الجوي، فيما لم تصدر السلطات الأوكرانية حتى الآن بيانًا رسميًا يوضح حجم الأضرار أو ما إذا كانت الانفجارات قد أسفرت عن سقوط ضحايا.

أهمية خاركيف الجغرافية

وتعد خاركيف من أكثر المدن الأوكرانية تعرضًا للقصف منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، نظرًا لموقعها الجغرافي الحساس وقربها من الحدود مع روسيا، ما جعلها هدفًا متكررًا للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة من روسيا.

وخلال الأشهر الماضية، كثفت روسيا ضرباتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية، خاصة منشآت الطاقة والمواقع العسكرية ومراكز الإمداد، في إطار ما تصفه موسكو بمحاولة إضعاف القدرات العسكرية الأوكرانية، بينما تتهم كييف القوات الروسية باستهداف المناطق السكنية والبنية التحتية المدنية.

تصعيد عسكري مستمر 

وتأتي الانفجارات في خاركيف في سياق تصعيد عسكري مستمر، بالتزامن مع تعثر المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب، واستمرار الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، ما يساهم في إطالة أمد النزاع واتساع رقعة المواجهات.

ومنذ بداية الحرب، تعرضت خاركيف لدمار واسع، وأجبر مئات الآلاف من سكانها على النزوح، في وقت تحاول فيه السلطات المحلية الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الأساسية رغم القصف المتكرر ونقص الموارد.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن هجوم صاروخي مباشر، أو عن اعتراض الدفاعات الجوية الأوكرانية لأهداف جوية، في انتظار بيانات رسمية من الجيش الأوكراني أو السلطات المحلية لتوضيح تفاصيل الحادث.

