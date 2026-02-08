علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية .. تعرّف عليها

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن علامات حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية.

وقال حسام عبد الغفار، في مداخلة على قناة "الحياة"، إنه يجب منع الطفل الذي يقل عمره عن 5 سنوات من استخدام التكنولوجيا، منوها أن هناك علامات تدل على حاجة الطفل للدعم النفسي بسبب الألعاب الإلكترونية.

وأوضح حسام عبد الغفار، أن هذه العلامات تتمثل في حدوث نوبات غضب شديدة عند منع الانترنت عن الأطفال.

ومن هذه العلامات وجود اضطراب في المخ والنوم، كذلك قلة الأكل والتراجع في المستوى الدراسي، والانعزال الاجتماعي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية قضية صحية ونفسية فرضت نفسها بقوة على المجتمع، متابعا: لا نتحدث عن التكنولوجيا في حد ذاتها فهي ليست عدو ولكنها أداة مهمة للتعلم والتواصل والمشكلة حينما تتحول لأداة تؤثر على سلوك الإنسان.

وتابع: من هنا جاءت توجيهات الرئيس بالاهتمام بالصحية النفسية، ووزارة الصحة خصصت عيادات متخصصة لعلاج إدمان الانترنت والألعاب الإلكترونية، وهذه العيادات موزعة جغرافيا في المحافظات، بالعباسية والخانكة والإسكندرية والدقهلية والمنيا وأسيوط.