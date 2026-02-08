بينهم صغير 3 سنوات .. إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بأحد الطرق الفرعية في نطاق مركز مغاغة بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة ونقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج .

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب تروسيكل بطريق فرعي في مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

موقع الحادث

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 7 أشخاص بينهم طفل ، والمصابون هم ، نعناعة . ر .ع ، 65 عاما، جمالات . م . ع ، 63 عاما ، محمد . س .م ، 39 عاما، نعمة . ع . م ، 30 عاما، صفاء . ع .ج ، 3 اعوام، فرحان . ا . م 36 عاما، دعاء . م . أ ، 31 عاما

تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.