الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات بالمنيا

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
اللواء عماد كدواني محافظ المنيا
ايمن رياض

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، في إطار مواصلة جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأكد المحافظ ، أن أجهزة المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 28 في إزالة 2174 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أن الحالات التي تم التعامل معها شملت 197 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و683 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و376 حالة على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 918 حالة متغيرات مكانية.

وشدد اللواء كدواني، على أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التعامل الحاسم مع كافة صور التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وصون حقوق الدولة، ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن حملات الإزالة تُنفذ في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها.

يذكر أن الموجة 28 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير 2026، وبدأت  المرحلة الثانية اليوم 7 فبراير وتستمر حتى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 مارس حتى 27 مارس 2026، لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل. 

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

