اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الثانية من الموجة 28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت، في إطار مواصلة جهود الدولة لاسترداد حق الشعب والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وأكد المحافظ ، أن أجهزة المحافظة نجحت خلال المرحلة الأولى من الموجة 28 في إزالة 2174 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن المحافظة، موضحًا أن الحالات التي تم التعامل معها شملت 197 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و683 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، و376 حالة على أراضي أملاك الدولة، إلى جانب 918 حالة متغيرات مكانية.

وشدد اللواء كدواني، على أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التعامل الحاسم مع كافة صور التعديات، حفاظًا على الرقعة الزراعية، وصون حقوق الدولة، ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

وأشار محافظ المنيا، إلى أن حملات الإزالة تُنفذ في إطار تنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن وكافة الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي محاولات تعدٍ جديدة والتعامل معها في مهدها.

يذكر أن الموجة 28 تُنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في الفترة من 10 يناير حتى 30 يناير 2026، وبدأت المرحلة الثانية اليوم 7 فبراير وتستمر حتى 27 فبراير، على أن تُختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 مارس حتى 27 مارس 2026، لضمان تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.