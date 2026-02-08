الزمالك يُجهّز طائرة خاصة لبعثته بعد مواجهة زيسكو لتسهيل العودة

قال الإعلامي خالد الغندور إن عبدالله السعيد لاعب نادي الزمالك اقترب من العودة للتواجد في قائمة الفريق الأبيض لمباراة سموحة في بطولة الدوري.

أضاف خلال برنامجه ستاد المحور :”اللاعب تخلف عن السفر مع البعثة والنادي أعلن انه تعرض لنزلة برد، والسعيد سيتواجد مع الفريق خلال مباراة سموحة بشكل طبييعي”.

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك ، بالتنسيق مع إدارة الكرة في تجهيز طائرة خاصة لبعثة الفريق الأول لكرة القدم، وذلك لتسهيل رحلة العودة من زامبيا بعد مواجهة زيسكو في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي هذا الإجراء لمنح اللاعبين فترة راحة أطول قبل مواجهة سموحة في الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الزمالك زامبيا مباشرة عقب نهاية المباراة، على أن تصل إلى القاهرة بعد منتصف ليل يوم الاثنين المقبل.

ويستعد الزمالك لملاقاة زيسكو على ملعب ستاد ليفي مواناواسا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.