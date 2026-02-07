وفود من 5 دول أوروبية تزور المناطق السياحية والاثرية بالمنيا.. صور

استقبلت المناطق الأثرية والسياحية بمحافظة المنيا، أفواجًا سياحية متعددة الجنسيات تضم سائحين من ألمانيا وأستراليا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا,

وشملت زيارات هذه الوفود عددًا من المواقع الأثرية البارزة، منها تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن، في إطار تنامي الحركة السياحية بالمحافظة.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن هذه الزيارات تأتي في ظل ما تشهده محافظة المنيا من اهتمام بتطوير ورفع كفاءة المواقع الأثرية وتحسين الخدمات السياحية، بما يسهم في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة الثقافية، وزيادة معدلات الإقبال السياحي على المقاصد الأثرية على مستوى المحافظة.



وشدد محافظ المنيا على حرص المحافظة على استمرار استقبال مثل هذه الوفود من مختلف دول العالم، وتشجيع السياحة الثقافية والأثرية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتعريف العالم بالموروث الحضاري الغني لعروس الصعيد.