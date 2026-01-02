محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

أعلن ‌‏محافظ حضرموت سالم الخنبشي السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة ، مشيرا إلى أن قواته ‌‏ واجهت جيوبا من المقاومة بمعسكر اللواء 37 بالخشعة حيث تم التعامل معها.



وفي وقت لاحق ؛ أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق "عملية استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.

وقال محافظ حضرموت في تصريحات له : العملية موجهة حصرا للمعسكرات والمواقع العسكرية ولا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية.

وأضاف محافظ حضرموت: عملية استلام المعسكرات ليست إعلان حرب أو تصعيد بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

وختم محافظ حضرموت: المحافظة لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى و ندعو مشايخ حضرموت وأعيانها ورجال القبائل للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة.

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارا بتكليف محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.