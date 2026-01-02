قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محافظ حضرموت يعلن السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة

القوات في حضرموت
القوات في حضرموت
محمود نوفل

أعلن ‌‏محافظ حضرموت سالم الخنبشي السيطرة على معسكر الخشعة أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة ، مشيرا إلى أن قواته ‌‏ واجهت جيوبا من المقاومة بمعسكر اللواء 37 بالخشعة حيث تم التعامل معها.
 

وفي وقت لاحق ؛ أعلن محافظ حضرموت سالم الخنبشي إطلاق "عملية استلام المعسكرات" لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.

وقال محافظ حضرموت في تصريحات له : العملية موجهة حصرا للمعسكرات والمواقع العسكرية ولا تستهدف المدنيين أو المكونات السياسية.

وأضاف محافظ حضرموت: عملية استلام المعسكرات ليست إعلان حرب أو تصعيد بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.

وختم محافظ حضرموت: المحافظة لا يمكن أن تكون ساحة صراع أو فوضى و ندعو مشايخ حضرموت وأعيانها ورجال القبائل للقيام بدورهم الوطني والتاريخي في هذه المرحلة الحساسة.

ومنذ قليل ؛ أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي  قرارا بتكليف محافظ حضرموت سالم الخنبشي بتولي القيادة العامة لقوات درع الوطن في المحافظة.

اليمن حضرموت محافظ حضرموت معسكر الخشعة معسكر اللواء 37

