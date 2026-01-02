توتر أمني في حضرموت.. اشتباكات بين درع الوطن والانتقالي الجنوبي

شهدت محافظة حضرموت، شرق اليمن، تطورات أمنية لافتة، تمثلت في اشتباكات داخل أحد المعسكرات، في ظل صراع النفوذ بين القوات التابعة للحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية لحلف قبائل حضرموت إن قوات “درع الوطن” اشتبكت مع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي داخل معسكر الخشعة، في مؤشر على تصاعد التوترات الميدانية، رغم تأكيده أن تعامل قوات الشرعية مع عناصر الانتقالي في المجمل كان “سلميًا”.

مشاركة قبلية في استلام المعسكرات

وأوضح المسؤول القبلي أن حلف قبائل حضرموت يشارك في عملية استلام المعسكرات، دعمًا لقرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، في خطوة تعكس دورًا متزايدًا للقبائل في ضبط المشهد الأمني ومنع انزلاق المحافظة إلى مواجهات أوسع.

وأكد أن هذا التحرك يأتي في إطار إعادة ترتيب الوضع العسكري والأمني في حضرموت، بما يضمن خضوع المعسكرات لسلطة الدولة، ويحد من تعدد مراكز القوة المسلحة.

اتهامات بفوضى داخل صفوف الانتقالي

وفي لهجة لافتة، قال رئيس الدائرة الإعلامية لحلف قبائل حضرموت إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي “تعيش حالة من الفوضى هذه الأيام”، مشيرًا إلى ارتباك في القيادة والسيطرة داخل بعض المعسكرات، على خلفية القرارات الأخيرة المتعلقة بإعادة الانتشار وتسليم المواقع العسكرية.

وأضاف أن المجلس الانتقالي يجري اتصالات مكثفة لتأمين خروج آمن لقواته من بعض المعسكرات، في محاولة لتجنب صدام واسع مع قوات الشرعية أو مع القوى القبلية المحلية.

وتأتي هذه التطورات في سياق صراع نفوذ مستمر بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسعى إلى تكريس سيطرته على مناطق جنوب البلاد، بما فيها أجزاء من حضرموت ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية.

وتعد حضرموت من أكبر المحافظات اليمنية وأكثرها حساسية، نظرًا لموقعها الجغرافي، ومواردها النفطية، وامتدادها القبلي، ما يجعل أي اضطراب أمني فيها محل قلق إقليمي ودولي.

وتعد قوات “درع الوطن” من التشكيلات العسكرية التي أنشئت خلال الفترة الأخيرة بدعم من مجلس القيادة الرئاسي، وتوكل إليها مهام تعزيز الأمن ومواجهة التشكيلات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، وهو ما يفسر احتكاكها المباشر مع قوات الانتقالي في بعض المواقع.