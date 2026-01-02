قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

اليمن.. محافظ حضرموت يعلن تسلم المواقع العسكرية سلميا

سالم الخنبشي
سالم الخنبشي
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن محافظ حضرموت سالم الخنبشي يعلن إطلاق عملية استلام المعسكرات لتسلم المواقع العسكرية سلميا وبشكل منظم.


وأضاف محافظ حضرموت، أن العملية ليست إعلان حرب أو تصعيدا بل إجراء وقائي لحماية الأمن ومنع الفوضى.


ولفت إلى أن العملية العسكرية لا تستهدف أي مكون سياسي أو اجتماعي ولا المدنيين، وأن القوات ستتوجه حصرا نحو المواقع العسكرية في المحافظة.


ولفت إلى أن الانتقالي جهز خططا لخلق فوضى عارمة بالمحافظة، ولن نسمح بجر المحافظة إلى مربع الصراع أو استخدامها ورقة ضغط أو ساحة تصفية حسابات.


 

