هالاند يثير غضب الجمهور بعد تهنئته بحلول رمضان... فما السبب؟

أثار المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الجدل بخطأ إملائي يهنئ فيه المسلمين بمناسبة حلول شهر رمضان ، وذلك عبر حسابه عبر “إنستغرام” .

ونشر هالاند صورة “ستوري” له مكتوب عليها RAMADAN MUBARAK للجميع، وأرفقها بمعايدة باللغة العربية أيضاً، قائلاً: “ك ر ا ب م ن ا ض م ر”، في خطأ إملائي.

ويعيش هالاند موسمًا مذهلًا بقميص مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، حيث شارك في 41 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 8 أهداف بإجمالي 49 مساهمة هجومية مباشرة.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي خاض هالاند 182 مباراة، أحرز خلالها 152 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة، بإجمالي 178 مساهمة هجومية، ليؤكد حضوره التهديفي الطاغي.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، شارك في 122 مباراة سجل 106 أهداف وصنع 22 هدفًا ليصل مجموع مساهماته إلى 128 مساهمة هجومية في عدد مباريات أقل وهو معدل استثنائي يعكس ثبات مستواه.

وخاض هالاند على مدار مسيرته الاحترافية 396 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 342 هدفًا، وصنع 63 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته الهجومية إلى 405 مساهمات في أرقام تضعه ضمن نخبة المهاجمين عالميًا.

كما يتصدر النرويجي قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 27 مساهمة تهديفية متفوقًا بفارق مريح على برونو فيرنانديز وإيجور تياجو، اللذين يملكان 18 مساهمة لكل منهما.