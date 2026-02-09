هالاند يحطم الأرقام ويطارد الأساطير ويكتب تاريخا جديدا في البريميرليج

قاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مثير على ليفربول بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الحسم في اللحظات الأخيرة، بعدما نفذ هالاند ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 93، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويؤكد من جديد قيمته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

أرقام قياسية تعكس الهيمنة

واصل هالاند كتابة التاريخ في البريميرليج، بعدما سجل في 23 ملعبًا من أصل 24 خاض عليها مباريات خارج أرضه، بنسبة نجاح بلغت 95.8% وهي الأعلى في تاريخ المسابقة ما يعكس قدرته الاستثنائية على التسجيل في مختلف الظروف والملاعب.

موسم استثنائي لـ هالاند بالأرقام

يعيش هالاند موسمًا مذهلًا بقميص مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، حيث شارك في 41 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 8 أهداف بإجمالي 49 مساهمة هجومية مباشرة.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي خاض هالاند 182 مباراة، أحرز خلالها 152 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة، بإجمالي 178 مساهمة هجومية، ليؤكد حضوره التهديفي الطاغي.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، شارك في 122 مباراة سجل 106 أهداف وصنع 22 هدفًا ليصل مجموع مساهماته إلى 128 مساهمة هجومية في عدد مباريات أقل وهو معدل استثنائي يعكس ثبات مستواه.

وخاض هالاند على مدار مسيرته الاحترافية 396 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 342 هدفًا، وصنع 63 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته الهجومية إلى 405 مساهمات في أرقام تضعه ضمن نخبة المهاجمين عالميًا.

كما يتصدر النرويجي قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 27 مساهمة تهديفية متفوقًا بفارق مريح على برونو فيرنانديز وإيجور تياجو، اللذين يملكان 18 مساهمة لكل منهما.

ترتيب الدوري بعد القمة

بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني مقلصًا الفارق مع المتصدر أرسنال إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، ليبتعد نسبيا عن صراع القمة.