مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
رياضة

هالاند يحطم الأرقام ويطارد الأساطير ويكتب تاريخا جديدا في البريميرليج

هالاند
هالاند
منتصر الرفاعي

قاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي لتحقيق فوز مثير على ليفربول بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف الحسم في اللحظات الأخيرة، بعدما نفذ هالاند ركلة جزاء بنجاح في الدقيقة 93، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة ويؤكد من جديد قيمته كأحد أبرز المهاجمين في العالم.

أرقام قياسية تعكس الهيمنة

واصل هالاند كتابة التاريخ في البريميرليج، بعدما سجل في 23 ملعبًا من أصل 24 خاض عليها مباريات خارج أرضه، بنسبة نجاح بلغت 95.8% وهي الأعلى في تاريخ المسابقة ما يعكس قدرته الاستثنائية على التسجيل في مختلف الظروف والملاعب.

موسم استثنائي لـ هالاند بالأرقام

يعيش هالاند موسمًا مذهلًا بقميص مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، حيث شارك في 41 مباراة سجل خلالها 41 هدفًا وصنع 8 أهداف بإجمالي 49 مساهمة هجومية مباشرة.

ومنذ انضمامه إلى مانشستر سيتي خاض هالاند 182 مباراة، أحرز خلالها 152 هدفًا، وقدم 26 تمريرة حاسمة، بإجمالي 178 مساهمة هجومية، ليؤكد حضوره التهديفي الطاغي.

وفي الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، شارك في 122 مباراة سجل 106 أهداف وصنع 22 هدفًا ليصل مجموع مساهماته إلى 128 مساهمة هجومية في عدد مباريات أقل وهو معدل استثنائي يعكس ثبات مستواه.

وخاض هالاند  على مدار مسيرته الاحترافية 396 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 342 هدفًا، وصنع 63 هدفًا، ليصل إجمالي مساهماته الهجومية إلى 405 مساهمات في أرقام تضعه ضمن نخبة المهاجمين عالميًا.

كما يتصدر النرويجي قائمة أكثر اللاعبين مساهمة بالأهداف في البريميرليج هذا الموسم برصيد 27 مساهمة تهديفية متفوقًا بفارق مريح على برونو فيرنانديز وإيجور تياجو، اللذين يملكان 18 مساهمة لكل منهما.

ترتيب الدوري بعد القمة

بهذا الانتصار، رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني مقلصًا الفارق مع المتصدر أرسنال إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في المركز السادس، ليبتعد نسبيا عن صراع القمة.

إيرلينج هالاند مانشستر سيتي ليفربول ملعب آنفيلد الدوري الإنجليزي

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

