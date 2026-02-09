قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.. الدوري السعودي يغرض محمد صلاح بعرض خيالي
اتصالات النواب تعرض محتوى مرئيا أعدته الشركة المتحدة عن مخاطر لعبة الروبلوكس
وزارة الرياضة تطلق مبادرة «لمة شبابنا في رمضان» بكافة مراكز الشباب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليلة كسر العقدة بعد 88 عاما.. مانشستر سيتي يصعق ليفربول ويشعل صراع الصدارة

ليفربو ومانشستر سيتي
ليفربو ومانشستر سيتي
منتصر الرفاعي

في أمسية ستظل عالقة في أذهان جماهير الكرة الإنجليزية، نجح مانشستر سيتي في اقتناص فوز قاتل من قلب ملعب آنفيلد بنتيجة 2-1 أمام ليفربول في مواجهة حملت طابعا دراميا حتى اللحظات الأخيرة. 

الانتصار لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل ضربة قوية في سباق اللقب ورسالة واضحة بأن كتيبة بيب جوارديولا لا تعرف الاستسلام وسط مشاركة الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة.

قلب الطاولة في الدقائق القاتلة

المباراة بدت في طريقها للتعادل قبل أن ينتفض مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة ويقلب الطاولة على أصحاب الأرض بهدف حاسم جاء في الوقت المحتسب بدل الضائع. 

الفوز رفع رصيد السيتي إلى 50 نقطة في المركز الثاني ليواصل الضغط المباشر على آرسنال المتصدر بينما تجمد رصيد ليفربول عند 39 نقطة في مركز لا يعكس طموحات حامل اللقب.

انتصار تاريخي بعد 88 عامًا

بعيدًا عن حسابات النقاط حملت المواجهة بعدا تاريخيا مهما إذ تمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز على ليفربول ذهابًا وإيابًا في الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1936-1937.

وكان السيتي قد حسم لقاء الدور الأول بثلاثية نظيفة على ملعب الاتحاد قبل أن يؤكد تفوقه مجددا في آنفيلد ليكتب فصلًا جديدًا في تاريخ المواجهات بين الفريقين.

سابقة غير مسبوقة في البريميرليج

الهزيمة كانت أكثر قسوة على جماهير "الريدز" بسبب الطريقة التي حدثت بها. فقد أصبح مانشستر سيتي أول فريق زائر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يحقق الفوز على ملعب آنفيلد بعدما ظل متأخرا حتى الدقيقة 84


وجاء الهدف الحاسم عبر ركلة جزاء نفذها إيرلينج هالاند في الدقيقة 92:42، ليُسجل أحدث هدف فوز لفريق ضيف على هذا الملعب منذ موسم 2006-2007.

هالاند ينهي لعنة آنفيلد

النجم النرويجي إيرلينج هالاند كان بطل المشهد الختامي، بعدما تمكن أخيرًا من التسجيل في شباك ليفربول على ملعبه، بعد ثلاث زيارات سابقة فشل خلالها في هز الشباك أو صناعة الأهداف.


وبهذا الهدف، يكون هالاند قد سجل في جميع الملاعب التي خاض فيها مباريات خارج أرضه في الدوري أكثر من مرة، ليصل آنفيلد إلى الملعب رقم 23 ضمن قائمة الملاعب التي زارها تهديفيًا من أصل 24، ولم يتبق له سوى ملعب "الضوء" معقل سندرلاند.

إيرلينج هالاند

صراع مشتعل على القمة

فوز مانشستر سيتي أعاد خلط أوراق المنافسة على لقب البريميرليج، وأكد أن الصراع سيظل مفتوحًا حتى الجولات الأخيرة. أما ليفربول، فبات مطالبًا بمراجعة حساباته سريعًا إذا أراد البقاء في دائرة المنافسة، خاصة بعد خسارة مواجهة مباشرة أمام أحد أبرز منافسيه على اللقب.

مانشستر سيتي ليفربول محمد صلاح محمد صلاح وعمر مرموش إيرلينج هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| ما شروط التوبة في حق من ارتكب الكبائر؟.. كفارة من جامع زوجته مرارًا خلال نهار رمضان؟.. كيف نتوب عن ظلم النفس والعباد قبل رمضان؟

جانب من الندوات للواعظات

واعظات الأوقاف يواصلن جهودهن في التوعية الدينية للسيدات استعدادًا لرمضان

دعاء يغفر جميع الذنوب

دعاء يغفر جميع الذنوب حتى الزنا.. واظب عليه يوميا

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد