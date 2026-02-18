الغندور يثير غضب جماهير الأهلي: هل هذا سيستم ونظام مالي سليم؟

أثار إلاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن ميزانية النادي الاهلي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :الأهلي يدفع ل٣ مدربين اجانب رواتبهم واحد حالي و ٢ بعد الرحيل بالدولار و الأهلي يدفع ل٣ لاعبين بعد رحيلهم عقودهم بالدولار هل ده سيستم و نظام مالي سليم.

علي الجانب الاخر، كشف مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” ، عن أن أقصى عقوبة يمكن توقيعها على الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي باستاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر، لـ صدى البلد، أن لجنة الانضباط بالكاف ستفرض عقوبة مالية على الأهلي بعد أحداث المباراة الأخيرة في دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المصدر، أن أقصى عقوبة يمكن فرضها على الأهلي هي إيقاف الجماهير لمدة مباراة واحده لكن العقوبة ستكون مع وقف التنفيذ.

وتابع: وهو ما لا يخالف لوائح الكاف وعدم تأثيرها على الأهلي إلا في حال تكرار شغب الجماهير خلال المباريات القادمة

واسترسل: وسيتم فرض غرامة مالية على الأهلي بين 10 لـ 20 ألف دولار كأقصى حد وفق اللوائح المنصوص عليها في هذا الشأن