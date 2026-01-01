البرلمان العربي يؤكد دعمه لأمن واستقرار اليمن.. ويدعو لخفض التصعيد

أكد البرلمان العربي دعمه الثابت والدائم لأمن واستقرار اليمن، مشدداً على أن تغليب لغة الحوار والتفاهم والحكمة هو السبيل الأمثل لتحقيق المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأكد البرلمان العربي على ضرورة بذل كافة الجهود من أجل خفض التصعيد واحتواء الأزمة والوصول إلى حل سياسي مستدام ينهي الانقلاب الحوثي ويحترم سيادة اليمن وإرادة أبنائه.

ويؤكد البرلمان العربي التزامه الكامل بدعم كل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في اليمن، وكل ما يخدم مصالح الشعب اليمني ويحقق تطلعاته المشروعة نحو التنمية والاستقرار والازدهار.

https://youtu.be/qipQ2UG8bk8