ميدو لمعتمد جمال: يجب التركيز على العودة لدوري أبطال أفريقيا وتحقيق الكونفيدرالية

وجه أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق رسالة لمعتمد جمال المدير الفني للقلعة البيضاء ولاعبي الفريق بعد الخروج من كأس مصر.

وقال ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : كل الدعم ل معتمد جمال وللاعبي الزمالك ضغط المباريات طبيعي لأي فريق كبير جاهز وعنده سكواد مكتمل ولكن الزمالك فريق عنده نواقص كتير ومن المستحيل انه يقدر يكمل في المنافسه على كل البطولات بالنواقص دي.

وأضاف : لازم التركيز دلوقتي على محاولة العودة لبطولة أفريقيا أبطال الدوري والفوز ب الكونفدرالية .

الزمالك يودع كأس مصر

ودع فريق الزمالك منافسات بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16 بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وقدم فريق الزمالك أداء ضعيف أمام سيراميكا كليوباترا الذي نجح في التقدم بالنتيجة مبكرا وتسبب خطأ محمد عواد الفادح في تعادل الزمالك قبل تسديدة رائعة من بلحاج في شباك الأبيض.

ورغم الخروج المدوي من بطولة كأس مصر التي كان يسعى نادي الزمالك للاحتفاظ بلقبها في الموسم الحالي وسط صراع قوي على باقي البطولات سواء الدوري أو الكونفيدرالية.