دخلوا بأحذيتهم.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون مسجدا في الضفة الغربية

أعلنت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم الجمعة، أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا مسجدا في محافظة سلفيت شمال الضفة.

مستوطنون يقتحمون مسجدا في الضفة الغربية

وأوضحت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، في بيان لها أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مسجد السلام في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودنسوا حرمته.

وأضافت الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين التقطوا صورا جماعية داخل محراب مسجد السلام ببلدة دير بلوط، ودخلوه بأحذيتهم، معتبرة ذلك "انتهاكا لقدسية المكان واعتداء متعمدا على المساجد".

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية "بتحمل مسئولياتها في حماية دور العبادة ووقف الاعتداءات المتكررة عليها".

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ الثامن من أكتوبر 2023 في استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.