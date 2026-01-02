قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
أخبار العالم

دخلوا بأحذيتهم.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون مسجدا في الضفة الغربية

قسم الخارجي

أعلنت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم الجمعة، أن عددا من المستوطنين الإسرائيليين اقتحموا مسجدا في محافظة سلفيت شمال الضفة.

مستوطنون يقتحمون مسجدا في الضفة الغربية

وأوضحت وزارة الأوقاف والشئون الدينية الفلسطينية، في بيان لها أن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا مسجد السلام في بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، ودنسوا حرمته.

وأضافت الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين التقطوا صورا جماعية داخل محراب مسجد السلام ببلدة دير بلوط، ودخلوه بأحذيتهم، معتبرة ذلك "انتهاكا لقدسية المكان واعتداء متعمدا على المساجد".

وأكدت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هذه الحادثة تأتي في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية في الضفة الغربية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية "بتحمل مسئولياتها في حماية دور العبادة ووقف الاعتداءات المتكررة عليها".

وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ الثامن من أكتوبر 2023 في استشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

المستوطنون الإسرائيليون مسجد في الضفة الغربية المستوطنين الإسرائيليين محافظة سلفيت وزارة الأوقاف الفلسطينية

