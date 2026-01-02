قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صلاح ومرموش في الصدارة .. منتخب مصر يتفوق تسويقيًا بفارق كبير
رايح جاي.. 10مدربين ضحايا أندية الدوري الممتاز
والدة طالبة عزبة دار السلام: السواق عاشر بنتى ووعدها بالجواز
اعترافات المتهم بالتعدي على طالبة دار السلام بحلوان
إيران: لا يمكن تدمير صواريخنا لا بالحرب ولا بالتفاوض
حبيت السواق وروحتله بيته .. اعترافات مثيرة لطالبة عزبة دار السلام
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
1.5 مليار مشاهدة .. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين

بن غفير
بن غفير
ناصر السيد

منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران، لم تتوقف الرسائل الإسرائيلية الصادرة من مسئولين بحكومة الاحتلال إلى جانب جهاز الاستخبارات المعروف اختصارا بـ"الموساد"، وكانت آخر الرسائل على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وتتخلص كل الرسائل في كلمتين فقط "نحن معكم".

دعوات إسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين

وكانت آخر الدعوات الإسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين تلك الصادرة من بن غفير، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس" منشورا يدعم فيه المتظاهرين، قائلا إن "شعب إيران يستحق حياة حرة، متحررا من الديكتاتور القاتل خامنئي".

وأمس الخميس، أصدرت وزيرة العلوم والتكنولوجيا في حكومة الاحتلال جيلا جمليئيل، تصريحات أعلنت فيه دعم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران ضد النظام. 

وقالت الوزيرة الإسرائيلية جيلا جمليئيل عبر حسابها بمنصة "إكس" : "أيها الشعب الإيراني العزيز، لستم وحدكم. أدعو المجتمع الدولي إلى سماع صوتكم المطالب بالحرية ودعمكم. دعونا نعِد العظمة إلى إيران".

الموساد يدعم المتظاهرين الإيرانيين

وكانت بداية الإعلان الرسمي عن الدعم الإسرائيلي للتظاهرات الإيرانية ضد النظام في طهران، عبر جهاز الموساد، وتأتي رسالة الوزيرة الإسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين بعد أيام قليلة من دعوة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، حيث استخدم حسابه عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية في تمرير رسائله. 

ونشر الموساد الإسرائيلي عبر حسابه قائلا : "اخرجوا معاً إلى الشوارع. لقد حان الوقت"، مضيفا : "نحن معكم. ليس فقط عن بُعد وبالكلام، بل نحن معكم في الميدان".

من الموساد إلى بن غفير الموساد بن غفير رسائل إسرائيلية الاحتجاجات في إيران

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
بلاط انترلوك
بيطري الشرقية
هوندا
