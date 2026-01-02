من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين

منذ اندلاع الاحتجاجات في إيران، لم تتوقف الرسائل الإسرائيلية الصادرة من مسئولين بحكومة الاحتلال إلى جانب جهاز الاستخبارات المعروف اختصارا بـ"الموساد"، وكانت آخر الرسائل على لسان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وتتخلص كل الرسائل في كلمتين فقط "نحن معكم".

دعوات إسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين

وكانت آخر الدعوات الإسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين تلك الصادرة من بن غفير، الذي نشر عبر حسابه الرسمي بمنصة "أكس" منشورا يدعم فيه المتظاهرين، قائلا إن "شعب إيران يستحق حياة حرة، متحررا من الديكتاتور القاتل خامنئي".

وأمس الخميس، أصدرت وزيرة العلوم والتكنولوجيا في حكومة الاحتلال جيلا جمليئيل، تصريحات أعلنت فيه دعم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران ضد النظام.

وقالت الوزيرة الإسرائيلية جيلا جمليئيل عبر حسابها بمنصة "إكس" : "أيها الشعب الإيراني العزيز، لستم وحدكم. أدعو المجتمع الدولي إلى سماع صوتكم المطالب بالحرية ودعمكم. دعونا نعِد العظمة إلى إيران".

الموساد يدعم المتظاهرين الإيرانيين

وكانت بداية الإعلان الرسمي عن الدعم الإسرائيلي للتظاهرات الإيرانية ضد النظام في طهران، عبر جهاز الموساد، وتأتي رسالة الوزيرة الإسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين بعد أيام قليلة من دعوة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، حيث استخدم حسابه عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية في تمرير رسائله.

ونشر الموساد الإسرائيلي عبر حسابه قائلا : "اخرجوا معاً إلى الشوارع. لقد حان الوقت"، مضيفا : "نحن معكم. ليس فقط عن بُعد وبالكلام، بل نحن معكم في الميدان".