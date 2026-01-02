قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طهران:الإيرانيون لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي لحل مشكلاتهم

عباس عراقجي
عباس عراقجي
محمود نوفل


أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن التهديد الأمريكي بمهاجمة إيران بذريعة الحرص على الإيرانيين انتهاك لمبادئ القانون الدولي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : الإيرانيون لن يسمحوا بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي في حوارهم في ما بينهم لحل مشكلاتهم.

وفي وقت لاحق ؛ حذر المستشار السياسي للمرشد الإيراني، علي شمخاني، من أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية أو المساس بأمنها القومي، مؤكدًا أن الأمن القومي الإيراني “خط أحمر” وليس موضوعًا لتغريدات أو مواقف وصفها بـ“المغامرة”.

وقال شمخاني إن أي محاولة للتدخل في أمن إيران القومي عبر ذرائع واهية ستواجه برد ساحق، مشددًا على أن طهران لن تتهاون مع ما تعتبره تهديدًا مباشرًا لاستقرارها الداخلي أو سيادتها الوطنية.

وأضاف أن الشعب الإيراني يدرك جيدًا ما وصفها بـ“تجربة الإنقاذ الأمريكية”، في إشارة إلى التدخلات العسكرية والسياسية للولايات المتحدة في عدد من دول المنطقة، من العراق وأفغانستان وصولًا إلى غزة، معتبرًا أن هذه التجارب أثبتت – بحسب قوله – أن التدخلات الأمريكية غالبًا ما تؤدي إلى الفوضى وتقويض الاستقرار بدلًا من حمايته.

تصعيد خطير غير مسبوق
تأتي تصريحات شمخاني في سياق تصعيد غير مسبوق في الخطاب السياسي بين طهران وواشنطن، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوح فيها بإمكانية تدخل الولايات المتحدة في حال استخدام السلطات الإيرانية العنف ضد متظاهرين سلميين، وهو ما قوبل برفض إيراني حاد واعتباره تدخلًا سافرًا في الشأن الداخلي.

وكان أمين مجلس الأمن القومي الإيراني قد صرح في وقت سابق بأن أي تدخل أمريكي في قضية إيرانية داخلية من شأنه إرباك المنطقة وتقويض المصالح الأمريكية نفسها، محذرًا من تداعيات أمنية وعسكرية قد تتجاوز حدود إيران.

ويرى مراقبون أن اللهجة الإيرانية الحادة تعكس قلقًا من محاولات تدويل أي توترات داخلية، وربطها بأجندات خارجية، في ظل أوضاع إقليمية شديدة الحساسية تشمل الحرب المستمرة في غزة، والتوترات على جبهات متعددة في المنطقة.

كما تعكس هذه التصريحات سعي القيادة الإيرانية إلى توجيه رسائل ردع واضحة للولايات المتحدة، مفادها أن أي خطوة تصعيدية أو تدخل مباشر قد يفتح الباب أمام مواجهة أوسع، وهو ما من شأنه تهديد أمن القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

إيران ترامب المظاهرات في إيران الخارجية الإيرانية أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

خطيب الجامع الأزهر

خطيب الجامع الأزهر: الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة

أ.د. محمد الجندي

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

19 يوما ويبدأ العد التنازلى لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

19 يوما ويبدأ العد التنازلي لشهر رمضان 2026 وفقا للحسابات الفلكية

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد