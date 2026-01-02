إيران للشعب الأمريكي: ترامب هو من بدأ المغامرة ولتحذروا على جنودكم

حذر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، اليوم الجمعة، من أن أي تدخل أمريكي في الشأن الداخلي الإيراني من شأنه إرباك المنطقة وتقويض المصالح الأمريكية، في رد مباشر على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي لوح فيها بإمكانية تدخل واشنطن إذا استخدمت السلطات الإيرانية العنف ضد المتظاهرين.

وأكد المسؤول الإيراني أن على الرئيس الأمريكي أن يدرك حساسية الوضع الإقليمي، مشددًا على أن القضايا الداخلية الإيرانية لا تقبل أي وصاية أو تدخل خارجي.

رسالة إلى الداخل الأمريكي

وفي لهجة تصعيدية، وجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني رسالة مباشرة إلى الرأي العام الأمريكي، قائلًا إن على الشعب الأمريكي أن يعلم أن ترامب هو من “بدأ المغامرة”، محذرًا في الوقت نفسه من تعريض الجنود الأمريكيين في المنطقة للخطر.

وأضاف أمين مجلس الأمن الإيراني “نميز بين مواقف التجار المحتجين وبين المخربين وتصريحات الإسرائيليين وترامب توضح ما جرى”.

وتعكس هذه التصريحات محاولة إيرانية لتحميل الإدارة الأمريكية مسؤولية أي تصعيد محتمل، في ظل الانتشار العسكري الأمريكي الواسع في الشرق الأوسط، ولا سيما في الخليج والعراق وسوريا.

خلفية التصعيد

وجاء الموقف الإيراني عقب تصريحات لترامب قال فيها إن واشنطن قد تتدخل “لنصرة المتظاهرين السلميين” إذا استخدمت طهران العنف، وهو ما اعتبرته إيران تدخلًا سافرًا في شؤونها الداخلية، وانتهاكًا لسيادتها.

وتشهد إيران منذ فترة احتجاجات متقطعة على خلفيات اقتصادية ومعيشية، في ظل ضغوط داخلية متزايدة وعقوبات أمريكية مستمرة، ما يجعل أي تصريحات خارجية بشأن هذه الاحتجاجات شديدة الحساسية بالنسبة للقيادة الإيرانية.

مخاوف من اتساع رقعة التوتر

ويرى مراقبون أن التصريحات المتبادلة ترفع منسوب التوتر في منطقة تعاني أصلًا من حالة عدم استقرار مزمنة، في ظل الحرب علي غزة، والتوترات في البحر الأحمر، وملفات عالقة تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

كما يخشى محللون من أن يؤدي الخطاب التصعيدي إلى سوء تقدير قد يفضي إلى مواجهات غير مباشرة، سواء عبر حلفاء إقليميين أو من خلال استهداف المصالح الأمريكية في المنطقة.