إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية متابعتها عن كثب، التطورات في جنوب وشرق اليمن. داعية جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها: ندعو جميع الأطراف المعنية إلى الاهتمام بمصالح الشعب اليمني والاعتبارات الأمنية للمنطقة وحل الخلاف بالحوار.

كما أكدت الخارجية الإيرانية على ضرورة اهتمام دول المنطقة مجتمعة بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

واعتبرت الخارجية الإيرانية أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في اليمن وانعدام الأمن في المنطقة أمراً غير مقبول.

وأشارت إلى أن الحل الوحيد يكمن في الحوار الشامل وتنفيذ خارطة الطريق وتشكيل حكومة شاملة في إطار وحدة أراضي اليمن.

فيما أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال مع نظيره البحريني، عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة في جنوب اليمن.

كما دعا وزير الخارجية الإيراني جميع دول المنطقة إلى بذل جهود للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه