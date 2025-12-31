الإمارات تسحب ما تبقى من قواتها في اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، مساء اليوم الثلاثاء في بيان؛ "إنهاء ما تبقى من فرق مكافحة الإرهاب في اليمن بمحض إرادتها، وبما يضمن سلامة عناصرها، وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين.. وفي إطار تقييم شامل لمتطلبات المرحلة، وبما ينسجم مع التزامات دولة الإمارات ودورها في دعم أمن واستقرار المنطقة".

وأشارت إلى أن "القوات المسلحة الإماراتية أنهت وجودها العسكري في الجمهورية اليمنية عام 2019 بعد استكمال المهام المحددة ضمن الأطر الرسمية المتفق عليها، فيما اقتصر ما تبقى من تواجد على فرق مختصة ضمن جهود مكافحة الإرهاب".

وعقب جلسة مجلس الوزراء السعودي مساء اليوم، أوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المجلس تناول مستجدات الأحداث الإقليمية وتطوراتها، مجدداً التأكيد على أن المملكة "لن تتردد في اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة أي مساس أو تهديد لأمنها الوطني"، وعلى التزامها بأمن اليمن واستقراره وسيادته، ودعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني وحكومته.

السعودية تأمل أن تسود الحكمة وتغليب مبادئ الأخوة

مجلس الوزراء السعودي قدّر دور تحالف "دعم الشرعية في اليمن" في حماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة استجابةً لطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وخفض التصعيد؛ لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع.