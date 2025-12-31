جددت أمريكا وفرنسا دعمهما للجهود الدبلوماسية الرامية إلى دعم الاستقرار في اليمن

جددت فرنسا التزامها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه، وشدد بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم /الأربعاء/، دعم باريس الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في اليمن.



وبدوره.. بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، التطورات في اليمن وقضايا الأمن الإقليمي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانين صادرين عن مكتب المتحدث باسمها، اليوم /الأربعاء/، أن روبيو ناقش مع الشيخ عبد الله بن زايد الوضع في اليمن إلى جانب قضايا أوسع تتعلق بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.



وفي الاتصال الآخر.. بحث روبيو مع الأمير فيصل بن فرحان التوترات المستمرة في اليمن، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليميين.