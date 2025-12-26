قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نصاب ينتحل صفة موظف خدمة عملاء للإستيلاء على أموال عملاء البنوك
الخارجية: مصر تدعم وحدة وسيادة اليمن وتتابع عن كثب التطورات الجارية
وزيرا قطاع الأعمال والإنتاج الحربي يبحثان تعزيز التعاون لدعم الاقتصاد
الطرق البديلة لـ كوبري قصر النيل بعد الغلق الكلي
محمد كيلاني: رجب محطة إيمانية مهمة واستحضار فضائله يعزز التقوى
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 26-12-2025
مشاجرة المترو الثانية| رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل
وزير الخارجية: صفقة الغاز مع إسرائيل تجارية ولا علاقة لها بغزة أو التهجير
مصر تتابع باهتمام التطورات في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسيادته
أسعار تذاكر المونوريل وأسماء المحطات
كامل الوزير إلى جيبوتي لفتح آفاق جديدة للتعاون الصناعي والنقل ودعم توسع الشركات المصرية
الخارجية والاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عراقجي: مواقف إيران وروسيا متطابقة في مواجهة سياسة أمريكا التوسعية

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني
البهى عمرو

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ مواقف بلاده وروسيا متطابقة في مواجهة سياسة أمريكا التوسعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وأوضح عراقجي، أنّ السياسات الجديدة للإدارة الأمريكية تقوم على تجاوز القوانين واستبدالها بالقوة والسلطة، مشيرًا، إلى أنّ نظرية سياسة ترامب الخارجية ترتكز على السلام بالقوة.

وقال الدكتور بشير عبد الفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القاهرة حريصة على خفض التصعيد في المنطقة في ظل إصرار إسرائيل على تقويض القدرات العسكرية والتكنولوجية الإيرانية، موضحًا أن تل أبيب تنظر إلى البرامج العسكرية والتكنولوجية والنووية الإيرانية باعتبارها تهديدًا وجوديًا لدولة الاحتلال.

وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن إسرائيل تفكر في جولة جديدة من المواجهات تكون أكثر عنفًا، بهدف منع إيران من استعادة قدراتها العسكرية، مشيرًا إلى أن حرب الاثني عشر يومًا لم تنجح في القضاء على هذه القدرات، وهو ما يعزز توجهات التصعيد داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وأضاف، أن مصر تسعى لتجنيب المنطقة ويلات مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، محذرًا من أن أي صدام مقبل سيكون أشد عنفًا وأكثر كلفة على استقرار الإقليم بأكمله، في ظل حالة التأهب السائدة داخل الداخل الإسرائيلي لمزيد من العمل العسكري.

وأشار بشير عبد الفتاح، إلى أن دوائر صنع القرار في إسرائيل ترى في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرصة مواتية للقضاء على أي مصادر تهديد محتملة لتل أبيب، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نجح في إقناع الداخل الإسرائيلي بأن إيران تمثل العدو الرئيسي في المرحلة الحالية، وهو ما يفسر تصاعد نبرة التصعيد والاستعداد للمواجهة.

وزير الخارجية الإيراني إيران روسيا إيران وروسيا

