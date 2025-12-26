قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس
منة فضالي: أخاف من الموت.. وأعاني نفسيا من مشاهد الجنائز
دعاء أول جمعة فى رجب.. ردده واغتنم الفرصة
أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025
عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج
حادث مأساوي في المسجد الحرام من الأدوار العلوية
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثمان ضحية الهجرة غير الشرعية في المنيا
خططوا لشن هجوم في عيد الميلاد.. اعتقال 115 شخصا يشتبه بانتمائهم لداعش بتركيا
نبيل الكوكي: منتخب مصر مرشح بقوة لأمم أفريقيا… وإمام عاشور ملك الحلول
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران
قبل لقاء ترامب.. نتنياهو يحمل ملف الصواريخ الإيرانية إلى فلوريدا
حرمة إيذاء النفس.. السديس يعلق على واقعة إلقاء شخص نفسه داخل المسجد الحرام
اعتقال إسرائيلي عمل في وزارة الدفاع بتهمة التجسس لصالح إيران

فرناس حفظي

أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي الشاباك، بالتعاون مع الشرطة، اعتقال أحد سكان مدينة ريشون لتسيون وسط إسرائيل، للاشتباه في تنفيذه مهام استطلاع ومراقبة لصالح جهات استخباراتية إيرانية، من بينها رصد محيط منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المشتبه به، ويدعى ڤاديم كوبريانوف، كان يعمل خلال السنوات الثلاث الماضية فني صيانة داخل مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب «الكريا»، حيث نفذ أعمالاً في مواقع وصفت بـ«الحساسة»، من بينها مكتب رئيس الأركان، واستُدعي في إحدى المرات لإصلاح عطل في نظام التكييف داخل المكتب.


وبحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن كوبريانوف، وهو في أوائل الأربعينيات من عمره، اعتقل خلال الشهر الجاري بشبهة ارتكاب مخالفات أمنية بتوجيه مباشر من عناصر استخبارات إيرانية، مقابل مبالغ مالية.


وأفادت التحقيقات بأن المشتبه به كان على تواصل مستمر مع مشغّلين إيرانيين، كلفوه بشراء كاميرا مخصصة للسيارات واستخدامها في تصوير محيط منزل نفتالي بينيت، حيث جرى توقيفه أثناء تنفيذ المهمة، كما يشتبه في قيامه خلال الشهرين الماضيين بنقل صور التُقطت في مدينة سكنه ومدن أخرى، بناء على طلب مشغليه.


وأعلنت السلطات الإسرائيلية أن النيابة العامة في المنطقة الوسطى تعتزم تقديم لائحة اتهام بحق كوبريانوف إلى المحكمة المركزية في مدينة اللد، فور استكمال التحقيقات الجارية.


ويأتي هذا التطور بعد أيام من حادثة اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تيليجرام»، حيث نشرت معلومات شخصية ومراسلات خاصة نُسبت إلى جهات قرصنة يُعتقد بارتباطها بإيران.


وكان بينيت قد صرح في البداية بأن هاتفه لم يتعرض للاختراق، قبل أن يُصدر بيانا لاحقا أقر فيه بحدوث خرق أمني طال حسابه على «تيليجرام»، مؤكدا أن ما جرى يمثل جريمة جنائية ويجري التعامل معه من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.


وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن هذه القضية تندرج في إطار تصاعد الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران، التي لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية غير المباشرة، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي وعمليات الاختراق والتجسس الإلكتروني.

