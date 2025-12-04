هيئة البث الإسرائيلية: انتقادات داخل الموساد لتعيين جوفمان رئيسًا للجهاز

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، وفق ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن وجود انتقادات داخل جهاز الموساد لتعيين اللواء رومان جوفمان رئيسًا للجهاز، مشيرة إلى أن أسباب الانتقادات تتمثل في نقص خبرته الاستخباراتية والإدارية.

تعيين رسمي من رئيس الوزراء

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت مؤخرًا بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عين مستشاره العسكري اللواء رومان جوفمان رئيسًا جديدًا للموساد، وهو ما أثار جدلاً داخليًا ضمن صفوف الجهاز الأمني.

مراقبة التطورات داخل الموساد

ويتابع المراقبون عن كثب أي ردود فعل أو تغييرات محتملة داخل الموساد نتيجة هذه التعيينات الجديدة، وسط توقعات بتأثيرها على الهيكل التنظيمي والأداء الاستخباراتي للجهاز.