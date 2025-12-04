«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار

وقع الدكتور محمود ممتاز – رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة المصري – مذكرة تفاهم مشتركة مع جيجام جيفورجيان – رئيس مجلس إدارة مفوضية حماية المنافسة بجمهورية أرمينيا – في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياساته، بمدينة باريس – فرنسا.

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش مشاركة الدكتور ممتاز في فعاليات المنتدى العالمي للمنافسة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال إنفاذ قانون حماية المنافسة وسياسات المنافسة.

وأكد الدكتور ممتاز أن الجهاز يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز الشراكات مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بالمنافسة، ويضعها ركيزة أساسية في استراتيجية الجهاز، لما لذلك من أهمية في التصدي لكافة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم البيئة الاستثمارية، فضلًا عن تعزيز مكانة الدولة المصرية كدولة رائدة في مجال حماية المنافسة على المستويين الإقليمي والقاري.