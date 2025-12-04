قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدوات تكنولوجية حديثة وذكاء اصطناعي.. تفاصيل لقاء مدبولي بمسئولي "معلومات الوزراء"
العفو والسماح .. شوقي السعيد يعتذر لجماهير الأهلي
خطوة أولى .. «الجفالي» يتجه للفيفا لفسخ التعاقد مع الزمالك
«ميدو»: محمد صلاح ليس فقط للمتعة بل لاعب فعّال وصاحب إنجازات أسطورية
فوز الأسمرات بجائزة أفضل مبادرة تنمية مجتمع محلى في الوطن العربي
إبراهيم صابر يفوز بجائزة التميز الحكومى كأفضل محافظ عربي 2025
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

خطوة أولى .. «الجفالي» يتجه للفيفا لفسخ التعاقد مع الزمالك

عبدالله هشام

كشف تقرير صحفي تونسي عن اتخاذ أحمد الجفالي لاعب الزمالك الخطوات الأولى لفسخ تعاقده مع الفريق من جانب واحد.

وحسب إذاعة "ديوان إف إم" فإن الجفالي سيتوجه رسمي للفيفا خلال الساعات المقبلة لفسخ عقده والمطالبة بمستحقاته المالية.

ميزانية الزمالك

أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.

وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.

وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.

وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.

وفي نفس الوقت جاء  إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.

وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.

وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.

وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك احمد الجفالي الفيفا

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

