محافظ القاهرة الأفضل.. مصر تحصد 5 جوائز للتميز الحكومي العربي 2025

حصدت جمهورية مصر العربية خمس جوائز خلال حفل توزيع جائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة، والمقام حاليًا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك بحضور الأمين العام للجامعة والأمين العام لمجلس أمناء الجائزة، تحت رعاية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفازت مصر بجائزة أفضل محافظ عربي، التي حصل عليها محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، كما نالت جائزة أفضل مشروع للبنية المعلوماتية للتطعيمات، وفازت بها وزارة الصحة المصرية. كما حصل مشروع الأسمارات على جائزة أفضل مشروع لتنمية المجتمع، فيما توجت مصر أيضًا بجائزة أفضل موظفة عربية التي فازت بها الدكتورة لمياء مصطفى من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية.

وحصد مشروع تنمية جنوب توشكى جائزة أفضل مبادرة عربية لتنمية البنية التحتية، وفازت بها وزارة الموارد المائية والري.

واستضافت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، ظهر اليوم الخميس 4 ديسمبر، حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الرابعة لعام 2025، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتأتي الجائزة، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات عام 2019 بالشراكة مع جامعة الدول العربية، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التطوير الإداري وترسيخ مفاهيم التميز المؤسسي في الحكومات العربية، إلى جانب تحفيز القيادات الحكومية والاحتفاء بالتجارب الناجحة والممارسات الملهمة في الإدارة الحكومية.

وشهد الحفل مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس أمناء الجائزة، محمد بن عبدالله القرقاوي، إلى جانب أعضاء مجلس الأمناء وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.