السجن المشدد 5 سنوات لـ عامل بتهمة تزوير محررات رسمية بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية تتعلق بعقد نقل ملكية سيارة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم كان قد استأجر سيارة ملاكي من أحد معارض السيارات من منطقة مصر الجديدة بموجب عقد إيجار ملتزما بردها عقب انتهاء مدة التعاقد إلا أنه امتنع عن إعادتها واختلسها لنفسه إضرارا بمالكها.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم استخدم شخصا آخر مجهول في تزوير محرر رسمي هو عقد بيع صادر عن مكتب توثيق الأهرام وذلك بأن اصطنعا نموذج عقد البيع ونسبوه زورا لمكتب توثيق الأهرام وزيلوه بكلمات موضوع عقد البيع وكان ذلك بقصد استعماله فيما زور من أجله.