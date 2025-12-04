قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف الشجاعية والزيتون والتفاح في غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في الزوايدة بقطاع غزة، إن وتيرة العمليات العسكرية ما تزال مرتفعة في مختلف مناطق القطاع، لا سيما في المناطق الشرقية.

وأضاف أن حي الشجاعية شهد فجر اليوم تقدمًا للآليات العسكرية الإسرائيلية من المناطق المصنّفة "صفراء" نحو المناطق "البيضاء" المتاخمة لها، لمسافات محدودة، مصحوبًا بإطلاق نار كثيف باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم.

قصف متواصل لأحياء الزيتون والتفاح والشجاعية

وأوضح جبر، خلال مداخلته مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القصف المدفعي طال أيضًا أحياء الزيتون والتفاح والشجاعية، جميعها تقع شرق غزة، كما سُجّلت وتيرة مماثلة من القصف في شمال القطاع، تحديدًا في جباليا وبيت لاهيا، بفعل المدفعيات المنتشرة على امتداد الحدود الشرقية.

الضربات تصل إلى المحافظة الوسطى وخان يونس

وأشار المراسل إلى أن الجهة الشرقية الشمالية لمخيم البريج في المحافظة الوسطى تعرضت لإطلاق نيران رشاشات ثقيلة باتجاه منازل السكان، بينما شهدت خان يونس الشرقية خلال الأيام الأخيرة عمليات نسف متكررة لعدد من المربعات والأحياء السكنية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي الذي نفذ عدة غارات على المناطق الشرقية للمدينة، وكذلك على المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية، المصنّفة ضمن "المناطق الصفراء" التي تنتشر فيها الآليات الإسرائيلية.

ضحايا القصف الأخير

وأشار المراسل إلى أن القطاع شهد أمس سلسلة غارات أسفرت عن استشهاد سبعة فلسطينيين، بينهم طفلان وامرأتان، في قصف استهدف منطقة المواصي غرب القطاع، ما يعكس ارتفاع حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية.