صدمة فى منتخب مصر.. غياب نجم الأهلي عن كأس العرب وأمم إفريقيا

يغيب كريم فؤاد نجم منتخب مصر الثاني والنادي الأهلي عن بقية مباريات الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر عقب تعرضه للإصابة.

إصابة كريم فؤاد نجم النادي الأهلي جاءت بجذع في الرباط الداخلي للركبة، وبات اللاعب خارج الحسابات في مباريات منتخب مصر المقبلة بكأس العرب.

وتعادل منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع نظيره منتخب الكويت بهدف لكل منهما فى اولي جولات الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس العرب بقطر 2025.

ويلتقي منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان مع نظيره منتخب الإمارات يوم السبت القادم فى ثاني جولات بطولة كأس العرب.

كما يغيب كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي عن تمثيل منتخب مصر الوطني في بطولة أمم إفريقيا بالمغرب 2025 للإصابة أيضا.

تفاصيل إصابة كريم فؤاد

تعرض كريم فؤاد، لاعب منتخب مصر المشارك في كأس العرب، لإصابة خلال مران الفريق أمس، تمثلت في كدمة بالركبة، وعلى أثرها قام الدكتور أيمن زين، طبيب المنتخب، بإجراء الإسعافات الأولية.



وفي صباح اليوم، توجّه اللاعب كريم فؤاد برفقة طبيب منتخب مصر الثاني إلى مستشفى «سبيتار» لإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.



وأعلن الدكتور أيمن زين أن نتائج الأشعة أثبتت إصابة اللاعب بجزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى، إضافة إلى جزع في رقعة الرباط الصليبي.



وأوضح زين أن الحالة تستلزم علاجًا تحفظيًا لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع، مع التأكيد على التنسيق الكامل مع الجهاز الطبي للنادي الأهلي بشأن متابعة البرنامج العلاجي.