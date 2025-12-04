بعد غد.."سيمفونية مصرية" في حفل بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، وبمشاركة عازف الفيولينة عبادة أحمد، تحت عنوان "سيمفونية مصرية"، في الثامنة مساء بعد غد /السبت/ بالمسرح الكبير بالأوبرا.



ويتضمن برنامج الحفل تقديم روائع موسيقية لمؤلفين نمساويين منها: " افتتاحية الاختطاف من السرايا لـ موتسارت وسيمفونية مصرية (شرقية) لـ رولاند باو مجارتنر والتي تظهر للنور لأول مرة في العالم، وتعد معزوفة معاصرة وجزءا من سلسلة أعماله التي تتميز بتنوعها الثقافي، حيث تمزج بين العناصر الكلاسيكية الغربية والإيقاعات والمقامات الشرقية؛ ما يعكس رؤية كاتبها في تصوير الموسيقى بإعتبارها لغة عالمية تجمع وتوحد الشعوب.



يذكر أن المؤلف وقائد الأوركسترا النمساوي رولاند باومجارتنر يعد أحد أبرز الأسماء التي صاغت حضورا عالميا في الموسيقى السيمفونية والسينمائية، وبدأ مسيرته الفنية فى الخامسة من عمره قبل أن يتخرج في كونسرفتوار فيينا وأصبح في الحادية والعشرين أصغر مدير لمدرسة سالزبورج الموسيقية منذ تأسيسها، وانطلقت شهرته عالميا بعد أن قدم باليه "بيرجسيجن" بلندن، ثم سافر عام 1979 إلى الولايات المتحدة ليدرس التأليف على يد الأسطورة ليونارد بيرنشتاين، وهي المحطة التي غيرت مساره وأطلقته مؤلفا وقائدا مستقلا لفرق أوركسترا مرموقة حول العالم، جذب أسلوبه المبتكر أنظار صناع السينما والتليفزيون، ليؤلف الموسيقى لأكثر من 100 فيلم ومسلسل، إضافة إلى نحو 1000 معزوفة للمكتبات الموسيقية العالمية.



ومن أهم أعماله "ميسا باسيس" التي تم تقديمها في فيلادلفيا بمناسبة الذكرى المئوية للدستور الأمريكي، وسيمفونية هوليوود التي صدرت في سلسلة من الأقراص المدمجة عام 1996، ويحسب له أنه أول مؤلف غربي يحقق إنتاجا مشتركا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق من خلال فيلم الباليه "على بابا" وشارك فيه راقصو باليه بولشوى وأتلانتا، وتتابعت بعدها أعماله التي نالت إعجابا جماهيريا واسعا.