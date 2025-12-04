قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى والتأكد من تقديم خدمة صحية مميزة لهم ، وكذلك متابعة توافر المستلزمات الطبية بصورة كافية والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والتزامهم بالنوبتجيات المقررة لهم ، وذلك في حضور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وخلال الجولة قرر محافظ الشرقية إحالة مدير المستشفى للتحقيق ، وذلك لعدم تواجده بمحل عمله خلال زيارته المفاجئة ، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المقصرين.

تابع المحافظ سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يضم ١٦ سرير وصيدلية وغرفة أشعة وغرفة CPR2 لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالقسم ، مشدداً على العاملين بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وقال المحافظ..المستشفيات الحكومية هى مقصد الغالبية العظمي من أبناء المحافظة وتسعى المحافظة جاهدة للإرتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة لهم للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن.

كما حرص المحافظ على تفقد صيدلية قسم الإستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار اليوم لتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي ، واطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

تفقد المحافظ قسم العناية المركزة، والذي  يضم ٣٥ سرير عناية ما بين ١٥ سرير عناية مركزة و ١٠  أسرة عناية جهاز هضمي و ١٠  أسرة عناية متوسطة.

اختتم المحافظ الزيارة بتفقد قسم الحضانات والذي يضم ٢٨ حضانة منهم ١٦ حضانة شاغرة وأجهزة تنفس صناعي وأسرة عناية أطفال ، وذلك للتأكد من جاهزية القسم لإستقبال كافة حالات الأطفال لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم وعودتهم لذويهم بسلام.

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

فريق عمل فيلم الست

الست لمروان حامد في عرض عالمي أول بمهرجان مراكش السينمائي

سيكو سيكو

سيكو سيكو و الغاوي يتصدران الأكثر بحثا علي جوجل 2025

حجر رشيد

مكتبة الإسكندرية تطلق فيلماً وثائقياً عن حجر رشيد مفتاح الحضارة

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

