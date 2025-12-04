محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

فاجأ المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية العاملين بمستشفى منيا القمح المركزي للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى والتأكد من تقديم خدمة صحية مميزة لهم ، وكذلك متابعة توافر المستلزمات الطبية بصورة كافية والتأكد من تواجد الأطباء وطاقم التمريض والتزامهم بالنوبتجيات المقررة لهم ، وذلك في حضور أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

وخلال الجولة قرر محافظ الشرقية إحالة مدير المستشفى للتحقيق ، وذلك لعدم تواجده بمحل عمله خلال زيارته المفاجئة ، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لرصد وتقييم الأداء واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المقصرين.

تابع المحافظ سير العمل بقسم الإستقبال والطوارئ بالمستشفى والذي يضم ١٦ سرير وصيدلية وغرفة أشعة وغرفة CPR2 لتقديم الخدمات الطبية الأولية للمصابين وتحويلهم على الأقسام الطبية المتخصصة داخل المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى بالقسم ، مشدداً على العاملين بحسن إستقبال المرضى وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم.

وقال المحافظ..المستشفيات الحكومية هى مقصد الغالبية العظمي من أبناء المحافظة وتسعى المحافظة جاهدة للإرتقاء بكافة الخدمات الطبية المقدمة لهم للوصول لمجتمع صحي آمن وسليم يُشارك في بناء وتنمية الوطن.

كما حرص المحافظ على تفقد صيدلية قسم الإستقبال والطوارئ والتي تعمل على مدار اليوم لتقديم الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرضي ، واطمأن علي توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية وصرفها للحالات المرضية وتقديم خدمه طبية لائقة لهم.

تفقد المحافظ قسم العناية المركزة، والذي يضم ٣٥ سرير عناية ما بين ١٥ سرير عناية مركزة و ١٠ أسرة عناية جهاز هضمي و ١٠ أسرة عناية متوسطة.

اختتم المحافظ الزيارة بتفقد قسم الحضانات والذي يضم ٢٨ حضانة منهم ١٦ حضانة شاغرة وأجهزة تنفس صناعي وأسرة عناية أطفال ، وذلك للتأكد من جاهزية القسم لإستقبال كافة حالات الأطفال لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم وعودتهم لذويهم بسلام.