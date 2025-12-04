طريقة عمل الفطير الشرقي

إذا كنتي من محبي الأكلات السريعة نقدم إليكي طريقة إعداد الفطير الشرقي وبخطوات دقيقة:
المكوّنات:
أولاً: العجين
3 أكواب من الدقيق.
رشة من الملح.
ملعقة كبيرة من السكر.
ملعقتان كبيرتان من الزيت.
ماء دافئ للعجن.
ثانياً: الحشوات (اختياري)
جبن رومي مبشور.
جبن موزاريلا.
لحم مفروم مُعصّج.
سجق أو بسطرمة.
أو أي حشوة تفضلينها.
ثالثاً: للدهن
زبدة مذابة أو سمنة.
طريقة التحضير:
1. إعداد العجين:
يُمزَج الدقيق مع الملح والسكر في وعاء عميق.
يُضاف الزيت، ثم يُسكب الماء الدافئ تدريجيًّا حتى تتكوّن عجينة لينة ومرنة.
تُعجَن العجينة لمدة 7 إلى 10 دقائق.
تُغطّى العجينة وتُترك لترتاح نحو 20 دقيقة.
2. تشكيل الفطير:
تُقسّم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.
تُفرد كل كرة على سطح مدهون بقليل من الزيت حتى تصبح رقيقة جدًّا.
يُدهن سطح العجين بالزبدة أو السمنة.
تُضاف الحشوة المرغوبة – إن وجدت.
يُطوى الفطير على شكل مربع أو دائرة بحسب الرغبة.
تُكرّر الخطوات مع بقية الكرات.
3. التسوية:
أولاً: على الطاسة (المقلاة):
تُسخَّن المقلاة جيّدًا مع دهنها بقليل من السمنة.
يُوضع الفطير ويُترك حتى يكتسب لونًا ذهبيًّا من الجانبين (3–4 دقائق لكل جانب).
ثانيًا: داخل الفرن:
يُسخَّن الفرن على درجة حرارة 220.
تُدهن صينية الفرن بالسمنة ويُرصّ عليها الفطير.
يُدهن الوجه بسمنة إضافية، ثم يُخبَز حتى يتحمّر ويصبح مقرمشًا (15–20 دقيقة).
نصائح لنجاح الفطير:
ترك العجينة لترتاح يضمن فطيرًا طريًّا وسهل الفرد.
كلما كان الفرد رقيقًا، كان الفطير أكثر قرمشة.
استخدام السمنة البلدي يضيف نكهة مميزة، ويمكن استبدالها بالزبدة.