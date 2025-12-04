قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

طريقة عمل الفطير الشرقي

فطير
فطير

إذا كنتي من محبي الأكلات السريعة نقدم إليكي طريقة إعداد الفطير الشرقي وبخطوات دقيقة:

المكوّنات:

أولاً: العجين

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

ثانياً: الحشوات (اختياري)

جبن رومي مبشور.

جبن موزاريلا.

لحم مفروم مُعصّج.

سجق أو بسطرمة.

أو أي حشوة تفضلينها.

ثالثاً: للدهن

زبدة مذابة أو سمنة.

طريقة التحضير:

1. إعداد العجين:

يُمزَج الدقيق مع الملح والسكر في وعاء عميق.

يُضاف الزيت، ثم يُسكب الماء الدافئ تدريجيًّا حتى تتكوّن عجينة لينة ومرنة.

تُعجَن العجينة لمدة 7 إلى 10 دقائق.

تُغطّى العجينة وتُترك لترتاح نحو 20 دقيقة.

2. تشكيل الفطير:

تُقسّم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

تُفرد كل كرة على سطح مدهون بقليل من الزيت حتى تصبح رقيقة جدًّا.

يُدهن سطح العجين بالزبدة أو السمنة.

تُضاف الحشوة المرغوبة – إن وجدت.

يُطوى الفطير على شكل مربع أو دائرة بحسب الرغبة.

تُكرّر الخطوات مع بقية الكرات.

3. التسوية:

أولاً: على الطاسة (المقلاة):

تُسخَّن المقلاة جيّدًا مع دهنها بقليل من السمنة.

يُوضع الفطير ويُترك حتى يكتسب لونًا ذهبيًّا من الجانبين (3–4 دقائق لكل جانب).

ثانيًا: داخل الفرن:

يُسخَّن الفرن على درجة حرارة 220.

تُدهن صينية الفرن بالسمنة ويُرصّ عليها الفطير.

يُدهن الوجه بسمنة إضافية، ثم يُخبَز حتى يتحمّر ويصبح مقرمشًا (15–20 دقيقة).

نصائح لنجاح الفطير:

ترك العجينة لترتاح يضمن فطيرًا طريًّا وسهل الفرد.

كلما كان الفرد رقيقًا، كان الفطير أكثر قرمشة.

استخدام السمنة البلدي يضيف نكهة مميزة، ويمكن استبدالها بالزبدة.

فطير فطير شرقي الفطير

