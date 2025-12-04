طريقة عمل الفطير الشرقي

إذا كنتي من محبي الأكلات السريعة نقدم إليكي طريقة إعداد الفطير الشرقي وبخطوات دقيقة:

المكوّنات:

أولاً: العجين

3 أكواب من الدقيق.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

ماء دافئ للعجن.

ثانياً: الحشوات (اختياري)

جبن رومي مبشور.

جبن موزاريلا.

لحم مفروم مُعصّج.

سجق أو بسطرمة.

أو أي حشوة تفضلينها.

ثالثاً: للدهن

زبدة مذابة أو سمنة.

طريقة التحضير:

1. إعداد العجين:

يُمزَج الدقيق مع الملح والسكر في وعاء عميق.

يُضاف الزيت، ثم يُسكب الماء الدافئ تدريجيًّا حتى تتكوّن عجينة لينة ومرنة.

تُعجَن العجينة لمدة 7 إلى 10 دقائق.

تُغطّى العجينة وتُترك لترتاح نحو 20 دقيقة.

2. تشكيل الفطير:

تُقسّم العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

تُفرد كل كرة على سطح مدهون بقليل من الزيت حتى تصبح رقيقة جدًّا.

يُدهن سطح العجين بالزبدة أو السمنة.

تُضاف الحشوة المرغوبة – إن وجدت.

يُطوى الفطير على شكل مربع أو دائرة بحسب الرغبة.

تُكرّر الخطوات مع بقية الكرات.

3. التسوية:

أولاً: على الطاسة (المقلاة):

تُسخَّن المقلاة جيّدًا مع دهنها بقليل من السمنة.

يُوضع الفطير ويُترك حتى يكتسب لونًا ذهبيًّا من الجانبين (3–4 دقائق لكل جانب).

ثانيًا: داخل الفرن:

يُسخَّن الفرن على درجة حرارة 220.

تُدهن صينية الفرن بالسمنة ويُرصّ عليها الفطير.

يُدهن الوجه بسمنة إضافية، ثم يُخبَز حتى يتحمّر ويصبح مقرمشًا (15–20 دقيقة).

نصائح لنجاح الفطير:

ترك العجينة لترتاح يضمن فطيرًا طريًّا وسهل الفرد.

كلما كان الفرد رقيقًا، كان الفطير أكثر قرمشة.

استخدام السمنة البلدي يضيف نكهة مميزة، ويمكن استبدالها بالزبدة.