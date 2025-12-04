لجنة تجميد الأموال بالبنك المركزي العراقي تعلن تصحيح ما نشر في الجريدة الرسمية

أعلنت لجنة تجميد الأموال بالبنك المركزي العراقي، أنها ستقوم بتصحيح ما تم نشره سابقًا في الجريدة الرسمية بشأن حزب الله والحوثيين جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

التصحيح مرتبط بمعلومات رسمية

وأوضحت اللجنة أن الخطوة تأتي في إطار مراجعة الإجراءات الرسمية والتأكد من صحة البيانات المنشورة، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالأحزاب والتنظيمات المدرجة على قوائم التجميد المالي، ومنع أي لبس أو التباس قانوني قد ينتج عن الخطأ السابق.

التزام البنك المركزي بالشفافية

وتؤكد اللجنة أن البنك المركزي العراقي ملتزم بالشفافية الكاملة، وتطبيق الإجراءات القانونية بدقة، مشيرةً إلى أن أي تعديلات أو تصحيحات ستُنشر رسميًا لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجهات الرسمية والجمهور.