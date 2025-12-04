اليوم .. إجراء قرعة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»

يستضيف مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الخميس، مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، رقم 29 والتي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام مراسم القرعة في السابعة ونصف مساء اليوم الخميس بقاعة فكري أباظة بمقر النادي في الجزيرة، في حضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدراة، نائبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والسيد أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وخالد العوضى مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة.

‏‎تأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة امتدادًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن نجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية والإفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.