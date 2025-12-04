قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصلوا 180.. ارتفاع عدد الطعون على نتيجة الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب
دعاء يجبر القلب .. يشرح صدرك ويبدل الله همك إلى فرح
فيلم الست.. منى زكي: لو اتقارنت بـ صابرين أنا اللي هتظلم
«حماية المنافسة» يُوقع مذكرة تفاهم مع أرمينيا لتعزيز الشراكات ومكافحة الاحتكار
ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق
أول ظهور لوالد المتهم بإنهاء حياة زميله في الإسماعيلية بقضية الصاروخ
شريف فاروق يشهد مراسم قرعة الحج للعاملين بالتموين ويهنئ الفائزين بأداء الفريضة
بعد وفاة اللاعب يوسف محمد| مفاجأة تفجرها قوانين السباحة: مسئولية السلامة على عاتق مدير المسابقة والحكام والمنقذين.. وهذا موقف المدرب
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
عمرو دياب يتصدّر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات «أنغامي»
سفير مصر في المغرب يحضر عرض فيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي
القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في دمنهور
رياضة

اليوم .. إجراء قرعة بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»

القسم الرياضي

يستضيف مقر النادي الأهلي بالجزيرة، اليوم الخميس، مراسم قرعة بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، رقم 29 والتي ينظمها الأهلي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وتقام مراسم القرعة في السابعة ونصف مساء اليوم الخميس بقاعة فكري أباظة بمقر النادي في الجزيرة، في حضور محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وإبراهيم العامري، ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدراة، نائبي رئيس اللجنة العليا المنظمة، والسيد أنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وخالد العوضى مدير البطولة، وممثلي الأندية والوفود المشاركة.

‏‎تأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة امتدادًا لدوره في دعم البطولات القارية، وتوفير كافة المقومات التي تضمن نجاح الحدث وخروجه بالشكل الذي يليق بالرياضة المصرية والإفريقية.

وتشهد البطولة مشاركة العديد من أندية القارة، وهي: الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – القلوب الشجاعة من مالاوي.

الأهلي النادي الأهلي فريق الأهلي أخبار الأهلي سلة الأهلي

