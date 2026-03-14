تكريم حفظة القرآن الكريم في نادي كفر الشيخ الرياضي| صور

شهد نادي كفر الشيخ الرياضي احتفالية مميزة لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم السنوية، تشجيعًا لهم، وسط أجواء من السعادة والفرحة الغامرة.

أقيم الحفل تحت رعاية وبحضور المحاسب عبد الحميد مصطفى، رئيس مجلس إدارة النادي، والمحاسب مجدي الزاوي، أمين الصندوق، ود.رجاء راغب، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على المسابقة.

وشهدت الاحتفالية حضور الدكتور محمد خليفة، عضو مجلس النواب، وعبد المنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب، وأحمد مصطفى، مدير عام نادي كفر الشيخ الرياضي، والدكتور طلعت أبو حلوة، وكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين بجامعة الأزهر الشريف فرع دسوق، والدكتور أحمد الجبالي، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والمشرف على المسابقة، والدكتور عماد هدى، الأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور باهر النجومي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور أحمد وجيه، الأستاذ بمعهد الخدمة الاجتماعية، وماجد الجبالي، ممثلي الشركة الراعية للمسابقة، والنائب السابق رجب هلال حميدة.

وفي ختام الاحتفالية، تم توزيع الجوائز والشهادات على الفائزين بمختلف مستويات المسابقة والبالغ عددهم 50 متسابقًا.

وعلى هامش المسابقة، تم تكريم 10 أطفال من إحدى دور الأيتام بكفر الشيخ من حفظة القرآن الكريم تشجيعًا لهم على مواصلة حفظ كتاب الله وسط أجواء يسودها البهجة والسرور.